Halloween III Legacy Suite avec Tom Atkins ? Le producteur dit « Tout est possible »

Peut-être n’avons-nous pas vu le dernier de Silver Shamrock, en tant que Halloween III : le retour de la sorcière la suite est « possible », déclare le producteur de la série Malek Akkad. Ces dernières années, le Halloween La franchise a connu un regain de popularité après la sortie du nouveau film du réalisateur David Gordon Green en 2018. C’était le premier d’une trilogie prévue destinée à conclure la saga Michael Myers contre Laurie Strode avec le deuxième opus, Halloween tue, sortie cette semaine. Le plan à partir de là est de faire Halloween se termine, et rien n’est gravé dans la pierre à ce stade quant à l’endroit où prendre Halloween De là.

Nous avons récemment parlé avec Halloween tue réalisateur David Gordon Green et producteur Malek Akkad sur ce qui va suivre dans la franchise. Quand on a demandé à Green si nous obtiendrions une réponse sur certains des éléments surnaturels de Michael Myers. Green a clairement dit que nous ne le sommes pas, car « le mystère est ce qui le rend effrayant ». Lorsqu’on lui a demandé directement si Silver Shamrock serait lié à l’histoire de Michael dans le prochain film, voici ce que le réalisateur avait à dire.

« Pas de Silver Shamrock, ouais. Ce serait quand même amusant. C’est une bonne idée pour la prochaine vague. »

Pour ceux qui ne le savent pas, Silver Shamrock est une référence à Halloween III : la saison de la sorcière. Le film est tristement célèbre car il ne ramène pas Michael Myers en tant qu’antagoniste, mais met en scène la société maléfique Silver Shamrock qui prévoit d’assassiner des millions d’enfants la nuit d’Halloween avec des masques surnaturels. Tom Atkins incarne le protagoniste, le Dr Dan Challis, dans l’un des rôles les plus mémorables de la légende de l’horreur. Alors que le film était controversé à l’époque, il a depuis développé un grand culte auprès des fans d’horreur.

Les suites héritées sont devenues considérablement populaires ces dernières années, avec Halloween servant comme l’un des plus réussis de tous. Cela nous a amenés à nous demander quelle suite héritée de Halloween III serait comme. D’une part, cela nous donnerait enfin une réponse sur ce qui s’est réellement passé à la fin du film, un mystère qui n’est toujours pas résolu. Nous avons demandé au producteur Malek Akkad si une suite héritée avec Tom Atkins revenant en tant que Dr Challis était possible, et c’est ce qu’il a dit en réponse.

« Ce que je peux vous dire, c’est que je pense que des milliers de choses ont été envisagées, alors, quand vous mentionnez cela… Mon objectif en ce moment, vous savez, cela a été une production difficile. Cela n’a jamais été aussi long que quelque chose n’a été fait, et nous essayons tous de nous rassembler et de nous concentrer sur cela, puis nous entrons dans le suivant (Halloween tue). Et je pense que l’énergie de tout le monde est vraiment – parce que nous croyons en celui-ci, parce que le dernier est si bien sorti, nous voulons vraiment rassembler les troupes et terminer ce troisième. »

Cela étant dit, voici ce qu’Akkad a à dire spécifiquement sur la possibilité de faire un Halloween III héritage suite avec Tom Atkins.

« À cette question directement, je dirais que tout est possible. Je sais que c’est peut-être une réponse un peu vague. Mais c’est littéralement tout ce que j’ai. Tout est possible et nous allons essayer de résoudre ce problème, et, vous savez, regardez quand il se présente. »

Ce n’est certainement pas une garantie, mais laisser la porte ouverte devra faire l’affaire pour le moment. Tu peux regarder Halloween tue lors de sa première dans les salles et sur Peacock le 15 octobre.

Sujets : Halloween III : Le retour de la sorcière, Halloween