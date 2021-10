Halloween II fête ses 40 ans : comment Michael Myers a perdu ses frayeurs et a gagné son slash

John Carpenter Halloween était l’un de ces films qui, rétrospectivement, tombaient dans une catégorie étonnamment courante à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Il avait un budget ridiculement bas, une distribution d’acteurs, de réalisateurs et de producteurs pour la plupart inconnus qui avaient pourtant eu un grand succès, et cela a été fait avec la conviction que ce groupe de personnes pouvait se réunir et faire quelque chose de spécial. Encore Halloween est passé d’un échec presque certain à un chef-d’œuvre cinématographique et au point de départ influent de quatre générations de films d’horreur à venir.

Alors, quand il s’agissait de parler d’une suite, évidemment Halloween II serait un autre succès fulgurant, avec son casting de retour, la poursuite de l’histoire et, par rapport à l’original de 1978, un méga budget. Cependant, malgré l’implication de John Carpenter, en tant qu’écrivain et producteur cette fois seulement, Halloween II fut un échec critique et une déception financière. Alors que le film célèbre son 40e anniversaire, ce Halloween, nous examinons comment le film a réussi à suivre son processeur en tant que créateur de tendances, mais cette fois en tant que précurseur de nombreux films d’horreur qui entreraient dans la catégorie des « suites à rendements décroissants ».

En 1978, John Carpenter a présenté Michael Myers à l’écran dans un film qui allait créer un film d’horreur tendu et terrifiant qui, bien qu’il soit plus tard considéré comme un parrain du film slasher, avait très peu de violence graphique, presque pas de sang et n’a pas t ne voir aucune mort de personnage principal jusqu’à pratiquement la dernière bobine. Alors que la fin du film a été laissée ouverte pour une suite, il a fallu trois ans avant le retour de Michael Myers, et quand il a fait le film a repris immédiatement après l’original, mettant même en vedette la fin de Halloween comme sa séquence d’ouverture.

Halloween II présente l’histoire en cours des tentatives du Dr Sam Loomis pour arrêter la tuerie de Michael Myers, tandis que Laurie Stode de Jamie Lee Curtis se remet de son épreuve à l’hôpital. Au cours du film, Michael poursuit son déchaînement meurtrier, tuant cette fois tous ceux qui se mettent entre lui et Laurie. Pendant le film, il s’avère que Laurie est en fait la sœur de Michael, elle ayant été adoptée après la mort de leurs parents peu de temps après l’arrestation initiale de Michael alors qu’il était enfant. Bien que cela crée un nouvel angle à explorer pour le film, le film ne se penche pas vraiment trop sur cet aspect des choses dès que nous sommes dans la dernière bobine où le Dr Loomis prend des mesures drastiques pour mettre fin au règne de terreur de Michael et soi-disant que devait être le dernier de Michael et de son ennemi juré, avec Laurie en vie et capable de vivre sa vie sans craindre d’être poursuivie par son frère.

Halloween a récolté plus de 47 millions de dollars au box-office national, avec 23 millions de dollars supplémentaires à l’international, grâce à son budget de 300 000 €, mais Halloween II a lutté pour un brut intérieur de 25,5 millions de dollars, soit à peine dix fois son budget de 2,5 millions de dollars. Bien qu’il n’y ait pas de point d’échec unique pour le film, il existe une myriade de raisons pour lesquelles il n’a pas pu être à la hauteur des attentes définies par son prédécesseur.

Au premier plan de cette liste, se trouve la perte de John Carpenter en tant que réalisateur et sa réticence à s’impliquer beaucoup dans le film. Selon Tommy Lee Wallace, qui était sur le Halloween II équipage et continuerait à réaliser le prochain film de la série ainsi que la mini-série Stephen King 1990 CE, le sentiment envers le film était sombre dès le début, avec très peu de personnes impliquées enthousiasmées par la suite, surtout Carpenter, qui racontera de nombreuses années plus tard que l’écriture du scénario du film « portait principalement sur beaucoup de bière, assis dans devant une machine à écrire disant ‘Qu’est-ce que je fous ? Je ne sais pas.' » Beaucoup diraient que ce n’est pas la meilleure base pour un scénario de film, et compte tenu du fait que le réalisateur a également déclaré que l’introduction du La connexion frère / sœur entre Michael et Laurie était « purement due à la décision de s’impliquer dans la suite du film où je ne pensais pas qu’il restait vraiment beaucoup d’histoire ».

Là où le film a vraiment rencontré sa chute, c’était un changement de ton et de rythme par rapport au film original. C’était en partie dû au timing du film plutôt qu’à un plan prévu pour entrer fermement dans le genre sanglant et sanglant du « slasher ». Depuis l’arrivée de Halloween, les films d’horreur avaient retrouvé leur goût pour le sang, et donc le public payait pour les regarder aussi. vendredi 13 est sorti en 1980 avec l’intention de tirer profit du succès d’Halloween, mais pour se différencier, ils voulaient rendre leurs meurtres aussi sanglants et sanglants que possible. Lorsque vendredi 13 est devenu populaire au box-office, mais certainement pas auprès des critiques, de nombreux films d’horreur ont abandonné la terreur lente et croissante de Halloween en faveur des explosions, de la décapitation et de l’augmentation du nombre de corps, ainsi que du sexe gratuit et de la nudité en prime.

Par le temps Halloween II est arrivé un an plus tard, c’était la nouvelle référence en matière d’horreur et on avait l’impression qu’il devait emboîter le pas pour plaire au public. Le film conserve certains aspects de l’original, tels que l’angle de caméra à la première personne lorsque Michael est à l’affût, mais en général les brefs aperçus de son masque blanc tapi dans l’ombre, l’utilisation de la musique pour créer de la tension et le plus subtil » laissez le public l’imaginer » les décès sont pour la plupart sortis. Le premier meurtre de Michael dans le film se produit dans les quinze premières minutes et voit une femme se faire trancher la gorge en gros plan, une autre victime est poignardée dans l’œil avec une seringue et une troisième est bouillie vivante dans une salle d’hydrothérapie. Tout cela est compensé par des explosions, des incendies et tous ces autres effets spéciaux grandioses et flashy qui ont l’air bien mais ne font pas particulièrement peur au public.

Halloween II’ Le principal problème est qu’il offre très peu de peur, à moins que vous n’ayez vraiment une aversion pour ce masque de William Shatner, et qu’il s’appuie plutôt sur les horreurs visuelles des blessures sanglantes et qui vous retournent l’estomac. Il n’y a pas beaucoup de tension, car Michael ne passe pas dix minutes à traquer ses victimes, mais semble juste apparaître et les envoyer de la manière la plus sanglante possible, puis passe à la recherche de son prochain meurtre. On voit aussi peu dans Halloween II cela n’a pas été reproduit et référencé dans d’innombrables films depuis, alors quelqu’un quelque part a aimé ce qu’il a vu assez pour tout refaire, et encore, ce qui a conduit à une décennie entière de copieurs, de films d’horreur stéréotypés qui ont attiré la même foule et encore une fois, mais n’offrait rien de nouveau ou de mémorable au genre.

Avec tout cela dit, Halloween II fait le travail de créer une fin définitive à l’histoire de Michael Myers, et malgré tous ses défauts, il a la grâce salvatrice de ne pas essayer de la faire traîner plus loin. Alors que tout cela serait rejeté par le temps Halloween IV : Le retour de Michael Myers est venu, et Michael deviendrait soudainement un être surnaturel, apparemment immortel, supprimant les derniers fils de crédibilité de ce qui a commencé avec le chef-d’œuvre de Halloween, au moins, on peut toujours affirmer que Carpenter a au moins tenté de nous sauver de certaines des horreurs qui suivraient dans de nombreuses suites produites.

