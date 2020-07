Halloween, Halloween 4 et Halloween 5 sont de retour dans les ciné-parcs

Le slasher classique de John Carpenter Halloween fait son retour dans les ciné-parcs à travers les États-Unis à partir de ce week-end. Non seulement le film original de 1978 qui a donné vie à Michael Myers pour la première fois revient sur grand écran, mais Halloween 4: Le retour de Michael Myers et Halloween 5: The Revenge of Michael Myers devraient également faire leur entrée sur le circuit drive-in.

Selon un nouveau rapport, les films seront diffusés dans les ciné-parcs à partir de ce week-end jusqu’à la nuit d’Halloween le 31 octobre. Les personnes qui souhaitent voir les films dans leurs ciné-parcs locaux sont encouragées à tendre la main et à demander à réserver projections. À juste titre, le hit d’horreur emblématique de John Carpenter a fait ses débuts en jouant au ciné-parc dès sa sortie originale. Aujourd’hui, plus de 40 ans plus tard, tout est bouclé. Halloween (2018) Le producteur Ryan Freimann avait ceci à dire à ce sujet.

“Trancas International Films et Compass International Pictures se sont associés à CineLife Entertainment afin de présenter Halloween au public en toute sécurité pendant cette période de pandémie, et les propriétaires de ciné-parcs semblent ravis de le réserver alors que la saison d’Halloween approche à grands pas.”

L’impression numérique de Halloween a été restauré et remasterisé sous la supervision du directeur de la photographie Dean Cundey. Le déploiement commence petit. Les lieux de diffusion du film cette semaine incluent Drive-In de Hummel à Winchester, Indiana, ainsi que EVO Entertainment à San Antonio et Austin, Texas le 31/07. Drive-in à Nashville, Tennessee (Montana Drive-in), Buffalo, New York (Kane Family Drive-in), Hartford et New Haven, Connecticut (Pleasant Valley Drive-in) et Westtown, New York (Warwick Drive-in) ont également réservé le film pour son engagement spécial.

Les cinémas aux États-Unis et dans une grande partie du monde ont été fermés depuis la mi-mars. Avant cela, les ciné-parcs étaient une relique du passé qui, au mieux, étaient considérés comme un marché de niche. Mais avec peu d’autres options disponibles, ce secteur de l’industrie cinématographique a connu une résurgence improbable. Ils ont représenté la grande majorité du box-office au cours des derniers mois et on pense qu’ils seront un élément incontournable de l’industrie dans un avenir prévisible.

Cela arrive à un moment opportun. Initialement, Halloween tue, la suite des 2018 Halloween, devait sortir en salles en octobre. Malheureusement, en raison de la fermeture du théâtre, Blumhouse et Universal ont décidé de repousser la sortie d’un an. Cette réédition de l’original, ainsi que les quatrième et cinquième entrées de la franchise, peuvent aider à combler le vide.

Halloween est largement considéré comme l’un des plus grands films d’horreur jamais réalisés. Il a engendré l’une des franchises d’horreur les plus réussies de l’histoire, générant plus de 600 millions de dollars de revenus au box-office mondial. 2018 Halloween est devenu le slasher le plus rentable de tous les temps, dépassant celui de Wes Craven Crier. Outre Halloween Kills, une autre suite, Halloween Ends, est également sur le pont pour une sortie en 2022. Cette nouvelle nous parvient via HalloweenMovies.com.

