Halloween Ends TV Spot trouve Michael Myers recréant l’un de ses meurtres les plus emblématiques

Un nouveau spot TV pour la prochaine sortie d’horreur Halloween se termine trouve Michael Myers recréant l’un de ses meurtres les plus emblématiques. Partagée sur YouTube par l’utilisateur chefhawk, cette dernière séquence taquine davantage la bataille finale entre The Shape et Laurie Strode, le tueur imparable se sentant clairement nostalgique alors qu’il cloue une autre victime sur un mur, un peu comme il l’avait fait dans le premier Halloween. Vous pouvez consulter le spot TV pour Halloween se termine dessous.





Halloween se termine reprendra quatre ans après les événements de l’an dernier Halloween tue, Laurie vivant maintenant avec sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) et travaillant sur ses mémoires. Michael Myers n’a pas été revu depuis. Laurie, après avoir laissé le spectre de Michael déterminer et conduire sa réalité pendant des décennies, a décidé de se libérer de la peur et de la rage et d’embrasser la vie. Mais lorsqu’un jeune homme, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), est accusé d’avoir tué un garçon qu’il gardait, cela déclenche une cascade de violence et de terreur qui obligera Laurie à enfin affronter le mal qu’elle peut ‘ t contrôler, une fois pour toutes.

FILM VIDÉO DU JOUR

Halloween se termine Verra Jamie Lee Curtis jouer Laurie Strode pour la dernière fois

Images universelles

Halloween se termine verra Jamie Lee Curtis incarner Laurie Strode pour la dernière fois. Quelque chose que la suite de slasher sait est un gros problème. Universal Pictures décrit Halloween se termine ainsi, « Après 45 ans, la franchise d’horreur la plus acclamée et la plus vénérée de l’histoire du cinéma atteint sa conclusion épique et terrifiante alors que Laurie Strode affronte pour la dernière fois l’incarnation du mal, Michael Myers, dans une confrontation finale unique en son genre. écran avant. Un seul d’entre eux survivra. L’icône Jamie Lee Curtis revient pour la dernière fois dans le rôle de Laurie Strode, la première « dernière fille » de l’horreur et le rôle qui a lancé la carrière de Curtis. Curtis a dépeint Laurie depuis plus de quatre décennies maintenant, une Lorsque la franchise a été relancée en 2018, Halloween a battu les records du box-office, devenant le chapitre le plus rentable de la franchise et établissant un nouveau record pour le plus grand week-end d’ouverture d’un film d’horreur mettant en vedette une femme.

Curtis a décrit ce que cela faisait de dire au revoir au rôle qui a lancé sa carrière, en disant: « J’ai réalisé que ce serait la dernière fois que je voyais Laurie Strode. C’était très puissant pour moi. J’ai pleuré. David a pleuré. Nous avons tous reconnu ce moment, que c’était la fin pour Laurie Strode et moi. Et cette communauté d’artistes qui ont fait ces films. C’était un gros problème. »

Même si c’est peut-être la fin de Laurie, Halloween le créateur John Carpenter ne croit pas que Halloween se termine sera la dernière fois que nous verrons Michael Myers. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait une suite [to Halloween ‘78]. L’industrie du cinéma est régie par l’argent », a déclaré le cinéaste légendaire. « [The first] Halloween a fait tellement d’argent, ici ils sont revenus, les mêmes gars [saying], ‘Hé John, faisons-en un autre.’ Je vous garantis que si Halloween Ends rapporte beaucoup d’argent, devinez quoi ? Devinez quoi. »

Halloween se termine est prévu pour être publié le 14 octobre 2022 par Universal Pictures et sera également diffusé simultanément sur les niveaux payants de Peacock pendant 60 jours.