Halloween Ends Star Jamie Lee Curtis dit au revoir à Laurie Strode

Après plus de quatre décennies à incarner Laurie Strode dans le Halloween franchise de cinéma, Jamie Lee Curtis semble prêt à dire au revoir à Michael Myers. Le public pourra bientôt assister à la dernière confrontation entre les deux lorsque Halloween se termine premières le 14 octobre. La finale attendue tarde à venir, car Curtis incarne Laurie depuis 45 ans. Dans une interview avec Entertainment Weekly, l’actrice a déclaré à propos de son personnage :





« Je dois maintenant la libérer et la laisser vivre dans l’esprit et le cœur des fans qui l’ont soutenue. Je peux maintenant partir et faire mon propre truc. »

L’icône de l’horreur a également parlé de son expérience de tournage des années 1978 Halloween, le film qui l’a propulsée au rang de reine du cri. Au début des années 1980, suite au succès du film, Curtis a joué dans un certain nombre de classiques cultes de l’horreur, notamment Le brouillard, la nuit du bal, le train de la terreuret Halloween 2. En 1983, elle apparaît dans la comédie de John Landis Des places boursières, ouvrant la voie à une carrière réussie dans différents genres. Alors que Curtis est la fille des acteurs Janet Leigh (Psycho) et Tony Curtis (Les défiants), elle a dit à EW qu’elle n’avait jamais vraiment eu « d’aspirations » à jouer. Bien sûr, elle a ensuite été choisie pour le rôle de Laurie Strode, et le reste appartient à l’histoire. Au cours de son interview, l’actrice a parlé avec émotion de son expérience sur le tournage de Halloween:

« Je me souviens à quel point j’aimais faire partie de ce groupe de jeunes cinéastes. J’avais déjà été à la télévision, où il n’y avait que des équipes syndicales plus âgées, et [on Halloween]la personne la plus âgée de l’équipe était John Carpenter, et il avait 30 ans. Donc c’était un groupe de jeunes mecs, et moi, et ils jouaient ‘Hey Nineteen’ de Steely Dan et j’avais 19 ans. C’était tout simplement magnifique. »

Halloween a été réalisé et marqué par John Carpenter. Le cinéaste influent est revenu dans la franchise en 2018 et est producteur exécutif et compositeur sur Halloween se termine. Concernant son expérience de travail avec Carpenter sur le film de 1978, Curtis a rappelé :

« John est un gars tellement intéressant. C’est une sorte de gentleman – il dit souvent « chérie ». Mon expérience avec lui était qu’il était calme et très concentré sur ce dont il avait besoin. Le film a été tourné très rapidement, il n’y avait pas beaucoup de traîner, il n’y avait pas beaucoup de discussions. Il y avait beaucoup de travail.

Scream Queen et au-delà

Les crédits de films mémorables de Curtis incluent Un poisson appelé Wanda, Freaky Friday, True Lies, Knives Out et tout partout à la fois, entre autres. À partir de 2015, Curtis est apparu dans la série télévisée Scream Queens en tant que doyenne Cathy Munsch. Bien que la série ait reçu de nombreux éloges de la part des médias, elle a été annulée après deux saisons. Curtis apparaîtra ensuite dans Eli Roth’s Borderlandset Disney Maison hantée comme Madame Leota. Et tandis que Curtis semble prêt à voir Strode partir, concernant son retour pour le futur Halloween films, elle disait auparavant : « dire jamais c’est idiot ».

Halloween se termine sera présenté en première dans les salles et sur Peacock le 14 octobre.