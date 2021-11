Halloween Ends sera une histoire intime de passage à l’âge adulte

Halloween tue le réalisateur David Gordon Green a décrit la finale à venir, Halloween se termine, comme « un film beaucoup plus intime », qui sera très différent des deux précédents. Taquinant le « ton très différent » de la suite, Green décrit même Halloween se termine comme une histoire de passage à l’âge adulte qui, tout comme les efforts antérieurs de Green dans la légendaire franchise d’horreur, honorera le travail du réalisateur John Carpenter.

« Il n’y a pas beaucoup de jeux dedans, il n’y a pas beaucoup d’esprit et de joie rétro. C’est une sorte de film de passage à l’âge adulte, et c’est un ton très différent. Et c’est ce qui m’a excité à ce sujet, c’est d’avoir le Les trois chapitres dans lesquels j’ai été impliqué sont très différents les uns des autres. Ils sont tous là pour honorer Carpenter, mais ne sont pas nécessaires juste pour l’imiter. «

Poursuivant, David Gordon Green compare également Halloween se termine à l’un des autres films d’horreur de John Carpenter, Christine, qui suit la vie d’Arnie Cunningham et de son entourage après qu’Arnie ait acheté une Plymouth Fury rouge et blanche classique de 1958 nommée Christine, une voiture qui semble avoir son propre esprit.

« J’ai envoyé à Carpenter le nouveau brouillon de Halloween se termine l’autre soir, et j’ai dit : ‘Si ça se sent trop Christine, fais-moi savoir.’ Pour Halloween se termine, c’est juste un amour de Carpenter, tu sais. C’est plus que simplement « Hé, voici un personnage et une communauté que vous avez créés. » C’est : ‘Voici une appréciation de votre œuvre légendaire.' »

La révélation que Halloween se termine sera (sans aucun doute un conte déformé) de passage à l’âge adulte, s’inspirant de Christine, pourrait suggérer que les projecteurs seront braqués sur le personnage d’Andi Matichak, Allyson Nelson. Fille de Karen Nelson de Judy Greer et petite-fille de Laurie Strode de Jamie Lee Curtis, Allyson s’est lancée dans sa propre quête de vengeance contre Michael Myers en Halloween tue, finalement blessée par le tueur avant d’être sauvée par sa mère. Bien sûr, avec la fin choquante de Halloween tue à l’esprit, la haine d’Allyson pour Myers sera loin d’avoir diminué, et donc Halloween se termine pourrait mettre l’accent sur sa vendetta continue contre The Shape.

Détails de parcelle spécifiques pour Halloween se termine sont actuellement inconnus, mais une chose qui a été révélée par David Gordon Green est qu’il commencera par un saut dans le temps, faisant sortir la trilogie de 2018 et de nos jours. « Il y a un saut dans le temps. Cela revient à une chronologie contemporaine, donc cela va sauter quatre ans », a révélé le réalisateur le mois dernier. « Ce week-end, je me déchaînais sur une nouvelle passe, mais nous commençons la préparation dans deux semaines. Ils veulent donc que je ferme quelque chose de plus définitif, que je pense que nous serons en bonne forme pour que cela puisse tourner. Janvier. Le script est en pleine forme. Il s’agit simplement de s’engager sur certains chemins et personnages et de construire de nouveaux décors. «

Sorti en septembre, Halloween tue reprend juste après 2018 Halloween terminé, et voit Laurie Strode et sa famille continuer à repousser Myers, cette fois avec l’aide de la communauté Haddonfield. Halloween se termine devrait sortir dans les salles de cinéma le 14 octobre 2022. Cela nous vient d’IndieWire.

