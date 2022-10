Halloween Ends L’acteur Rohan Campbell a été averti du contrecoup du film

Alerte spoiler : cette histoire contient des SPOILERS MAJEURS pour la fin d’Halloween





Le boogeyman et Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) ont eu leur dernière confrontation dans le nouveau film Halloween se termine, mais pour les fans qui regardent, il a fallu un certain temps pour y arriver. Dans le nouveau film, réalisé par David Gordon Green, Michael Myers (James Jude Courtney) a depuis disparu après les événements de l’an dernier Halloween tue. Le tueur n’apparaissant que bien plus tard dans l’histoire, le film explore principalement la romance naissante entre la petite-fille de Laurie Allyson (Andi Matichak) et le paria local Corey Cunningham (Rohan Campbell), qui fait face à ses propres démons après avoir tué par inadvertance un enfant dans la scène d’ouverture du film.

FILM VIDÉO DU JOUR

Une torsion est prise à mi-chemin Halloween se termine quand Corey de Campbell est battu par des intimidateurs avant d’être retrouvé par Michael Myers, habitant des égouts. Alors que Michael était plus meurtrier que jamais la dernière fois qu’il a été vu à Haddonfield, il choisit d’épargner la vie de Corey. Certains fans ont interprété cette scène comme un « transfert du mal » entre les personnages, alors que Corey continue de mener sa propre tuerie en portant le masque de Michael. Dans une nouvelle interview avec Variety, cependant, Campbell suggère que son personnage s’était en fait cassé car de Michael l’épargnant, le mettant mentalement au-delà du point de non-retour.

« Corey ne supporte pas l’idée que Shape l’ait laissé vivre. C’est la chose qui lui jette une clé dans le cerveau et court-circuite quelque chose.

Le traumatisme de Corey et la perception que Michael avait transféré son mal dans le jeune homme troublé pourraient avoir des fans sympathiques pour le personnage. Campbell a même entendu des fans suggérer qu’ils auraient pu le « sauver ». À cela, Campbell suggère qu’il comprend les motivations de Corey mais rejette toujours l’idée qu’il est « innocent » dans tout cela.

« ‘J’aurais pu sauver Corey’ est une chose tellement amusante à dire. Je suis tellement protecteur envers Corey et ses choix. Quand je parle de Corey, je me dis : ‘Oui, bien sûr qu’il a fait ces choses ! Que veux-tu dire? Qu’était-il censé faire d’autre ? Quand j’ai quitté le théâtre à Toronto, un groupe de personnes m’a reconnu et la seule chose qu’ils ont crié était « Corey est innocent ». Les gars, non… Il ne l’est pas. Ce n’est pas le but de l’histoire, mec ! L’histoire parle de choix, de choix, de choix.





Rohan Campbell savait s’attendre à des critiques en ligne

Images universelles

Le réalisateur et co-scénariste David Gordon Green savait avant même le début du tournage que Halloween se termine ébourifferait quelques plumes dans la communauté de l’horreur. Cela doit être la raison pour laquelle il a informé Campbell immédiatement après son casting qu’il était placé dans une situation difficile avec son rôle dans le film. Campbell dit que Green et Jamie Lee Curtis lui ont dit carrément qu’il y aurait une controverse.

« Vous voulez tellement le faire en tant qu’acteur, mais c’est vraiment effrayant d’intervenir là-dedans. Vous ne pouvez pas douter de vous une seconde. Quand David m’a proposé le rôle, il m’a dit : ‘J’ai besoin que tu saches que beaucoup de gens vont vraiment, vraiment, vraiment ne pas être satisfaits de ce que nous choisissons de faire ici. Vous en entendrez probablement beaucoup parler. Jamie [Lee Curtis] a tendu la main et a dit la même chose.

Green et Curtis avaient raison, car il y a eu suffisamment de fans qui se sont plaints qu’une pétition a même été lancée pour que les cinéastes reprennent le film. Même ainsi, Campbell note qu’il est heureux d’avoir « fait un swing » avec le personnage. Et même avec Corey Cunningham frottant certains téléspectateurs dans le mauvais sens, d’autres fans ont loué le film ainsi que ses cinéastes pour avoir osé faire quelque chose d’inattendu avec le dernier épisode de la trilogie. Pour les années à venir, il y aura aussi des gens qui parleront des événements du film, aussi controversés soient-ils, et ce n’est pas une si mauvaise chose.

Halloween se termine joue dans les théâtres et sur Peacock.