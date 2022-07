« Halloween Ends »: Jamie Lee Curtis dit que le film aura une « fin incroyable »

L’un des films les plus attendus de cette année est »Halloween se termine », qui apportera une conclusion définitive à l’histoire du tueur en série Michael Myers et Laurie Strode, joué par l’actrice légendaire Jamie Lee Curtis. Dans une interview, Curtis a expliqué que le film comprendra une fin cathartique pour l’emblématique « dernière fille » que nous avons vue pour la première fois sur grand écran il y a 44 ans.

« Il y a à peine trois semaines, j’ai terminé le tournage du dernier plan de Laurie Strode. C’était profondément émouvant et cathartique », a déclaré Curtis à propos de « Halloween Ends ». Il a poursuivi en disant: « Je veux dire, quand vous l’appelez une dernière fille, je n’ai jamais vraiment compris à quel point ce nom était important jusqu’à ce que je fasse ce dernier film. Et maintenant, je le sais vraiment. » L’actrice a joué le personnage sept fois dans chacun des films »Halloween ».

Alors que Curtis est devenu connu pour une variété de rôles au cinéma et à la télévision, y compris une apparition récente sur »Tout partout tout à la foisC’est son interprétation acclamée par la critique de Laurie Strode qui a fait d’elle un nom emblématique parmi les fans d’horreur. Elle est considérée par beaucoup comme l’une des premières « dernières filles » du cinéma, un terme utilisé pour décrire la dernière femme vivante à avoir survécu à sa bataille à l’écran avec le tueur principal d’un film.

Les détails de « Halloween Ends » sont actuellement gardés secrets, mais on sait que le film prévoit d’être le troisième et dernier volet du redémarrage de la franchise d’horreur slasher, qui a débuté en 2018 avec « Halloween ». La suite » Halloween Kills » est sortie en 2021, et Curtis a déclaré que ce troisième opus rendra justice à la franchise avec une » fin incroyable ».

»Halloween Ends » reviendra dans la ville de Haddonfield, dans l’Illinois, où ses habitants se battent toujours contre le tueur en série dérangé Michael Myers. Le film sera à nouveau réalisé par David Gordon Green, qui a écrit le scénario avec Danny McBride. Le créateur original de la franchise, John Carpenter, est également impliqué dans le film, en tant que compositeur et producteur exécutif, un rôle qu’il a également joué dans les deux derniers films.

» Halloween Ends » devrait sortir en salles le 14 octobre de cette année.