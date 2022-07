« Halloween Ends » : date de sortie et bande-annonce officielle

L’année 2022 a été une excellente année pour tous les amateurs de films d’horreur, mais il semble que les choses ne feront que s’améliorer avec la sortie de »Halloween se termine », qui sera le troisième opus et la conclusion du nouveau reboot de la franchise »Halloween ». Il y a eu beaucoup de spéculations sur la fin de l’histoire de Laurie Strode et du meurtrier Michael Myers, après »Halloween tue » une fin tumultueuse imbibée de sang a été vue l’année dernière.

Dans cette optique, trois mois seulement après sa première, les producteurs Universel Oui blumhouse Ils viennent enfin de dévoiler le premier teaser trailer de »Halloween Ends ». L’aperçu de 76 secondes commence par une scène qui fait référence à l’intro originale du film de 1978, mais cette fois, quelqu’un attend Myers à l’étage et ce n’est autre que Laurie Strode, interprétée par l’emblématique Jamie Lee CurtisMaintenant à la recherche de vengeance.

Vous pourriez aussi être intéressé par : ‘Halloween Ends’ : Jamie Lee Curtis assure que le film aura une « fin incroyable »







Le reste des images montre le combat des rivaux emblématiques de cette nouvelle trilogie. Une fois de plus, un combat brutal entre les deux est vu, similaire à ce qui a été vu dans » Halloween » de 2018, avec la scène choquante de Michael essayant de mettre la main de Laurie dans une poubelle, une main qui n’a que trois doigts après des actions de Laurie dans le film de 2018.

Un remake du thème classique de la franchise « Halloween » peut être entendu dans la bande-annonce, avec divers personnages hurlant comme le long métrage de 1978. L’autre chose notable à propos de cette première bande-annonce est que nous voyons quelques aperçus des survivants de retour de Haddonfield, comme Allison (Andi Matichak) et l’officier Hawkins (Will Patton), qui n’ont pas l’air très heureux. Cela pourrait être une indication du sort de Laurie dans cette prochaine suite de slasher.

Cela pourrait aussi vous intéresser: le créateur des Gremlins dit que Baby Yoda est une copie de Gizmo

On ne sait pas encore grand-chose de l’intrigue de ce dernier film, à part qu’il saute de quatre ans à nos jours et qu’il abordera d’une manière ou d’une autre les problèmes modernes du monde réel. Cependant, tous les signes indiquent que » Halloween Ends » est un autre film brutal de la franchise. »Halloween Kills » a été à la hauteur de son nom, avec le film montrant un bain de sang absolu, ainsi que le fait de voir les favoris de la franchise Tommy et Brackett, ainsi que la fille de Laurie, Karen, mourir horriblement aux mains du film de Michael Myers.

» Halloween Ends » sortira dans toutes les salles le 14 octobre 2022.