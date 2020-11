Halloween 5 Michael Myers House monte à vendre

Les fans d’horreur qui recherchent également une grande maison dans l’Utah peuvent avoir de la chance. La maison utilisée dans Halloween 5 est actuellement sur le marché. Oui, la maison d’enfance de Michael Myers du film slasher de 1989 a besoin d’un nouveau propriétaire. En dehors de sa place dans l’histoire de l’horreur, c’est une grande maison étrangement colorée.

La maison, située à Salt Lake City, Utah, dispose de 10 chambres et mesure plus de 7300 pieds carrés. Tout cet espace a un prix, car il est actuellement répertorié pour 950 000 €. Bien que la liste ne prenne pas en compte le fait que cela a effectivement servi de maison d’enfance à Michael Myers dans la cinquième entrée de la franchise Halloween, cela en fait partie. La liste se lit comme suit.

@ Neamheaglach12 la maison Meyers utilisée dans Halloween 5 est donc à vendre. Je veux dire, s’il y avait jamais eu le destin … pic.twitter.com/vCwNGZ1M3P – Spookas 👻🎃🦇🕷 (@looochp) 23 novembre 2020

« Ce domaine victorien est l’un des chefs-d’œuvre historiques des Avenues. Il a été conçu par le célèbre architecte Frederick Albert Hale, qui a également conçu la bibliothèque publique d’origine de Salt Lake City ainsi que l’Alta Club, le Eagles Club et d’autres sites privés et publics emblématiques. Il a servi de résidence à plusieurs familles notables avant d’être converti en appartements au milieu des années 1900. «

« Depuis lors, il a fonctionné comme un triplex, quatre plex, cinq plex et une maison unifamiliale. Il comprend dix chambres, cinq salles de bains, quatre cuisines, plusieurs espaces de vie avec deux cheminées, ainsi qu’un salle à manger et entrée. C’est l’une de ces belles maisons bien construites avec de hauts plafonds, de grandes portes en bois massif, des vitraux, des boiseries complexes et de la quincaillerie personnalisée, et elle se trouve sur un terrain d’angle de 0,39 acre dans le le quartier très convoité des Avenues. «

Même si ce qui a été vu à l’écran dans Halloween 5 était plutôt horrible, la maison de Michael Myers est actuellement loin d’être terrifiante. Au lieu de cela, il est assez coloré, avec de la peinture rose et verte à l’extérieur pour aller avec beaucoup de couleurs vives à l’intérieur. La liste avertit également que la maison a besoin de quelques travaux, même avec le prix demandé élevé.

«Bien que cette maison ait de beaux os, elle a eu sa part d’usure au fil des ans et a besoin de quelques travaux. Elle a le potentiel d’être un superbe remodelage ou pourrait également servir d’investissement rentable puisqu’elle est située sur un bel arbre – rue bordée près de l’Université de l’Utah, des hôpitaux, du centre-ville, de l’aéroport, des stations de ski de classe mondiale, des sentiers de randonnée et de vélo, des écoles, des magasins et plus encore. «

Halloween 5: La revanche de Michael Myers a été réalisé par Dominique Othenin-Girard. Il est largement considéré comme l’une des entrées les moins importantes de la franchise. Il se concentre sur Michael Myers qui se réveille une fois de plus et retourne à Haddonfield pour tenter de tuer sa nièce, Jamie. Elle est confinée dans un établissement psychiatrique depuis la fin du film précédent. Le film a introduit l’idée d’un lien psychique entre Michael et Jamie, ce qui s’est avéré assez controversé.

Une suite, La malédiction de Michael Myers, suivi en 1995 avant le retour de Jamie Lee Curtis en 1998 H20. Pendant ce temps, Halloween Kills devrait sortir en salles en octobre 2021, avec Halloween Ends sur le pont pour octobre 2022. Les personnes intéressées à regarder des photos de la maison peuvent se rendre sur ColdwellBankerHomes.com.

