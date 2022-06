Halloween 3: Season of the Witch obtient une nouvelle suite de fan film cet automne

Si vous êtes fan de films d’horreur, vous avez probablement une opinion sur Halloween 3 : Saison de la Sorcière. Le mouton noir de la franchise de films Halloween a été à l’origine d’un grand fossé parmi les fans du classique plein de suspense de John Carpenter. Maintenant, le film obtient sa propre suite sous la forme d’une suite créée par des fans et financée par IndieGoGo intitulée La 3ème chaîne! Le synopsis officiel du film, ainsi que la bande-annonce, sont ci-dessous !

Jessica Kelly, 24 ans, est une récente diplômée en génie mécanique qui travaille dans une impasse jusqu’à ce qu’un homme d’affaires au charme mystérieux se présente à son travail pour lui parler d’un héritage très étrange. En conflit lorsque sa propre enquête la ramène à l’histoire de sa famille, sa vie est sur le point de changer à jamais.

Le film est réalisé, écrit, produit et monté par Michelle Blasky, dont les crédits précédents incluent Propriété familiale 2 : plus de sang et Maman Tambien. Le film met en vedette Heather Beck, Brandon Krum, Heather Harlow, Daniel Lund et Saskia Baur. Selon la page IMDB du film, le film mettra également en vedette Brad Schacter, qui a joué « Little Buddy » dans le film original ! Le film comportera également une partition de Keith McCoy.

Regardez la citrouille lumineuse…

Pour toute personne novice Halloween 3 : Saison de la Sorcière, le film a une histoire intéressante (mais triste). John Carpenter était réticent à transformer son chéri indépendant en franchise. Debra Hill, qui a co-écrit Halloween 1 & 2 avec lui, ressenti la même chose. Ils ont accepté de participer à la production du troisième film, mais à une condition. Le film ne devrait pas être centré sur Michael Myers. Au lieu de cela, le film était basé sur un scénario écrit par l’auteur de science-fiction Nigel Kneale. Carpenter l’a approché parce qu’il était fan de la série Quatermass de l’auteur. Carpenter reviendrait également pour marquer le film, empruntant une voie plus électronique pour correspondre aux éléments de science-fiction de la nouvelle histoire.

Halloween 3 a été réalisé par Tommy Lee Wallace (La zone de crépusculeannées 1990 L’informatique de Stephen King) et mettait en vedette Tom Atkins (Le brouillard et Évadez-vous de New York) en tant que Dr Dan Challis qui enquête sur la ville de Santa Mira, en Californie, où réside l’usine Silver Shamrock. Silver Shamrock produit actuellement une gamme spéciale de masques de sorcière, de citrouille et de crâne. De là, une grande conspiration est découverte, et c’est à Challis de l’arrêter.

Le film a fait un flop au box-office. Les critiques détestaient le gore et les éléments globalement étranges de l’histoire. Pendant ce temps, le public était contrarié par l’idée d’un troisième film d’Halloween sans le tristement célèbre Michael Meyers. Depuis la première, avec la montée en puissance des médias domestiques, le film a non seulement développé son propre pied, mais également un véritable culte. Depuis, le film a également fait l’objet de hochements de tête en 2018 Halloween film, ainsi que sa suite de 2021 Halloween tue. Les deux films présentent des apparitions en camée des masques infâmes.

La 3ème chaîne doit être tourné au même endroit que son prédécesseur, Loleta, en Californie. Le film devrait sortir en octobre de cette année, juste à temps pour le 40e anniversaire d’Halloween 3 !