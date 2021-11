Halle Berry souhaite pouvoir réaliser un remake de « Catwoman »

Malgré le mauvais accueil de la critique et du box-office international, « Catwoman », sorti en 2004 sous la direction du spécialiste français des effets visuels Pitof, est devenu un produit culte dont, malgré ses choix créatifs et ses orientations narratives douteuses, il a réussi à gagner des adeptes au fil des ans.

Le film met en scène Halle Berry dans le rôle de Patience, une femme qui travaille pour une société chargée de fabriquer du maquillage anti-âge. Après avoir écouté une conversation secrète, ses patrons ont failli mettre fin à ses jours, mais c’est grâce à l’aide d’un mystérieux chat qu’il revient à la vie avec d’incroyables capacités surhumaines.

Malgré le label Warner Bros et DC Comics, « Catwoman » est loin de raconter l’histoire de Selina Kyle, un personnage généralement lié à Batman et aux autres méchants de Gotham City. Cependant, Berry a indiqué lors d’une conversation avec Jake’s Takes ses souhaits de réaliser une nouvelle version du film.

La conversation survient au milieu de la promotion de « Bruised », un film produit exclusivement pour le catalogue Netflix dans lequel Berry non seulement joue, mais fait également ses débuts de réalisateur. Son intervieweur lui demande, parmi toutes les cassettes qu’il a réalisées, maintenant avec l’expérience derrière la caméra, laquelle aimerait-il refaire.

« J’adorerais réaliser ‘Catwoman’. Si je pouvais avoir une chance de le faire maintenant, sachant ce que je sais, ayant vécu et réimaginé ce monde comme j’ai réimaginé l’histoire. Bruise a été écrit par une catholique irlandaise dans la vingtaine. Je devais l’imaginer à nouveau », a déclaré Berry.

« J’aimerais pouvoir revenir en arrière et imaginer à nouveau Catwoman et la refaire. Cela permettrait à Catwoman de sauver le monde comme le font la plupart des super-héros et pas seulement de sauver des femmes au visage bouleversant. Cela augmenterait encore le risque. Je pense que cela le rendrait plus inclusif pour les hommes et les femmes », a déclaré l’actrice.