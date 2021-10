Halle Berry répond aux défenseurs de Catwoman célébrant l’anniversaire du film

La première incursion de Halle Berry dans le monde des super-héros en 2004 Catwoman est devenu un matériel de quiz de pub instantané car il a fait de Berry l’une des rares personnes à avoir remporté à la fois un Oscar et un Razzie, était remarquable comme une bombe au box-office et est souvent cité comme l’un des pires films de super-héros de tous les temps – et cela met il aux côtés des versions 1979 et 1990 de Capitaine Amérique! Il est donc assez surprenant que 17 ans après sa sortie, de nombreux cinéphiles se soient tournés vers les réseaux sociaux pour célébrer le 17e anniversaire du film et aient été pris par surprise lorsque Halle Berry elle-même a répondu à l’un des commentaires avec une réponse ironique.

Lors de sa sortie en 2004, Catwoman bombardé massivement, perdant son budget de 100 millions de dollars, déchiré par les critiques, principalement ignoré par les fans de DC pour avoir changé les origines du personnage et s’être complètement éloigné du matériel source de la bande dessinée, et a été considéré par le public comme l’un des films les plus faibles du genre. En plus de cela, le film a remporté des prix Razzie pour le pire film, le pire réalisateur, le pire scénario et la pire actrice pour la performance de Berry. Deux ans seulement après avoir remporté son Oscar historique pour Bal des monstres, ce n’était pas un résultat attendu pour le film. Cependant, à son honneur, Berry s’est présentée à la cérémonie des Razzie Awards pour recevoir son prix, emportant avec elle son Oscar de la meilleure actrice et dans le cadre de son discours d’acceptation, elle a déclaré: « C’était exactement ce dont ma carrière avait besoin », et a appelé le film lui-même un « morceau de merde, un film affreux ».

Cependant, 17 ans plus tard, il semble que certaines personnes aient ignoré la cote d’approbation de 9% du film sur Rotten Tomatoes et voulaient célébrer la version originale de Catwoman. Le message qui a attiré le commentaire de Berry disait: « Je suis désolé mais Halle Berry a mangé son rôle de Catwoman, je sais pourquoi les gens détestent ces films (sic), c’est du camp. J’adore ça. » Berry a répondu au message en disant: « Je vois tout l’amour de Catwoman, tout le monde. Où étiez-vous il y a 17 ans. »

Je vois tout l’amour de Catwoman, tout le monde. Où étiez-vous il y a 17 ans ???? https://t.co/NI8oKeKsDT – Halle Berry (@halleberry) 26 octobre 2021

Bien sûr, de nombreux films se développent les années suivantes après avoir été considérés comme un échec complet au box-office, et le genre des super-héros en particulier en a vu sa juste part, y compris le plus notoirement. Howard le canard, dont la sortie sur grand écran en 1986 a presque mis fin à la carrière de toutes les personnes impliquées, mais est devenu un classique culte emblématique. Tandis que Catwoman n’entre pas exactement dans cette catégorie, il y a clairement encore des fans du film, et pour le reste d’entre nous, le film nous a donné le discours d’acceptation épique de Halle Berry, que vous pouvez revivre ci-dessous.

Bien sûr, le film n’a pas trop endommagé la carrière de Berry, et ne l’a pas non plus empêchée de faire une course de super-héros beaucoup plus réussie en tant que Storm in the X Men films. Catwoman n’a pas non plus trop souffert de la sortie en solo et a continué d’être l’un des personnages les plus populaires de DC, interprété par Anne Hathaway dans Christopher Nolan. Le chevalier noir se lève, Zoe Kravitz dans le prochain Le Batman et aussi obtenir son propre film d’animation bientôt appelé Catwoman : Traquée, où elle est exprimée par Elizabeth Gillies, qui arrivera sur HBO Max l’année prochaine.

Sujets: Catwoman