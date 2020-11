Halle Berry répond à l’ombre de LisaRaye McCoy à propos de ses compétences en chambre à coucher

Halle Berry a été au top de son jeu sur les réseaux sociaux ces derniers temps.

De montrer son amour à Megan Thee Stallion et de commenter «WAP» ou de taquiner les fans sur sa vie amoureuse, elle est une célébrité très active sur Twitter et Instagram. C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’elle ait eu vent des commentaires de LisaRaye McCoy et lui a envoyé une petite réponse.

Halle Berry assiste à la première du documentaire 5B | Amy Sussman / Getty Images; LisaRaye McCoy à la première de «Bad Boys for Life» | Comtesse Jemal / FilmMagic

LisaRaye a remis en question les prouesses de Halle Berry

Sur un récent webisode de Cocktails avec reines, McCoy et les co-animateurs Syleena Johnson, Claudia Jordan et Vivica Fox parlaient de Toni Braxton et Berry.

McCoy a fait un commentaire bavard qu’elle avait entendu dire que les compétences de Berry dans la chambre à coucher étaient médiocres. La vidéo YouTube sur la chaîne de Fox Soul a apparemment été supprimée, mais Hollywood Unlocked a conservé un clip.

McCoy a déclaré: «C’est ce qu’ils ont dit. C’est ce que j’ai lu. Et c’est ce que j’ai entendu, et c’est ce qu’ils disent.

Sur les réseaux sociaux, certains fans ont critiqué McCoy et l’ont qualifiée de grossière pour avoir parlé des affaires sexuelles d’une autre femme. Beaucoup ont souligné que McCoy et les autres femmes du podcast avaient traîné Hitmaka pour s’être embrassé et avoir parlé d’un partenaire sexuel célèbre de son passé. Ils ont jugé cela hypocrite.

Quelques-uns ont accédé à sa page Instagram avec des commentaires tels que: «Halle a-t-elle joué le rôle de u cuz u mad asf alors qu’elle vit sa vie heureuse» et «Mais pourquoi halle vit-elle dans ta tête gratuitement? Pourquoi vous inquiétez-vous de ce qu’une autre femme fait avec son mari? Salé et amer.

CONNEXES: LisaRaye McCoy détaille les retombées avec Stacey Dash lors du tournage de “ femmes célibataires ” – dit que Dash a embauché la sécurité à la suite d’un argument

McCoy a rétrogradé ses commentaires

En réponse à la réaction des médias sociaux, McCoy a pris un moment pour répondre à ce qu’elle a dit à propos de Berry dans un nouvel épisode de Cocktails avec reines. Elle a nié avoir dit que le jeu sexuel de Berry était une poubelle.

«Je me suis déchiré en parlant de ça, j’ai dit que sa chatte était une poubelle», dit-elle. «Je ne le saurais pas parce que je ne suis ni gay ni bisexuel.» McCoy a complimenté la beauté de Berry et a dit qu’elle l’aimait, mais a ajouté qu’elle avait entendu des rumeurs sur les capacités de Berry.

«Je me souviens quand Boule de monstre– sa scène d’amour – et ils essayaient de dire que c’est comme ça qu’elle est au lit. C’était comme non, c’est un film les gars! Et puis ils sont sortis avec tout le truc de Wesley Snipes », et McCoy a commencé à faire référence aux ex de Berry.

Dans la section des commentaires de cette dernière vidéo YouTube, certains fans n’achetaient pas l’explication de McCoy.

«Elle essayait de nettoyer cela, elle aurait dû s’excuser», a écrit l’un d’eux. Un autre a ajouté: «Ouais, ouais, ouais Lisa Raye. Ne reculez pas la pédale maintenant. Si elle ne connaît pas les manières de Halle au chevet de sa propre expérience, elle n’aurait JAMAIS dû parler de ce qu’elle a entendu. C’était très inapproprié.

D’autres ont accepté et ont déclaré que McCoy aurait dû s’excuser.

Halle Berry donne une réponse effrontée à LisaRaye

Peu de fans s’attendaient à ce que Berry fasse attention à McCoy, mais elle a repéré un article sur le commentaire de l’acteur.

Bref et gentil, Berry a envoyé un tweet direct conseillant à McCoy de vérifier avec son homme Van Hunt à ce sujet. Mais elle a inclus l’emoji riant, alors elle rit à ce sujet.

Les fans s’amusent dans la section des commentaires de Berry et réitèrent à McCoy de s’occuper de ses affaires.