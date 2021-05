Halle Berry publie une photo brûlante avec son petit ami Van Hunt

PRO-JECT MaiA DS2 Silver- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

MaiA DS2: Un amplificateur stéréo de nouvelle génération avec un son supérieur, un contrôle des applications et une technologie à l'épreuve du temps! Ce petit amplificateur intégré offre une qualité audio exceptionnelle et une flexibilité d’entrée optimale avec toutes les options d’entrée numérique et analogique dont vous pouvez rêver. Un son de qualité supérieure, semblable à un tube, et un étage de conversion haute qualité convertisseur N / A 24 bits / 192 kHz sont parfaitement combinés. Malgré sa petite taille, 9 (!) Appareils sources peuvent être connectés simultanément. MaiA DS2 est l'un des produits les plus polyvalents du marché. Il offre des entrées phono et ligne analogiques ainsi que des entrées numériques telles que le streaming sans perte via aptX Bluetooth! Cinq sorties analogiques ne laissent aucun désir inassouvi. MaiA DS2 est à l'épreuve du temps et peut être mis à niveau