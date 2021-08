Halle Berry poursuivie par l’ancien combattant de l’UFC Cat Zingano pour son rôle meurtri

Halle Berry se dirige vers le tribunal sur la base de prétendues fausses promesses d’apparaître dans un film qui, selon la combattante de MMA Cat Zingano, lui a coûté son emploi à l’UFC. Dépôt d’une action en justice contre Halle Berry, Zingano affirme avoir rencontré l’actrice en juillet 2019 pour parler d’un film meurtri, que Berry devait diriger. Selon la plainte, Berry aurait dit à Zingano qu’elle était parfaite pour le projet et pour garder son emploi du temps clair car la production du film allait bientôt commencer.

Selon Zingano, l’UFC lui a présenté une grosse offre de combat peu de temps après cette conversation avec Berry. Zingano allègue qu’elle a discuté de l’offre de combat avec Berry, affirmant que Halle lui a conseillé de renoncer au combat si elle voulait jouer dans meurtri, citant des préoccupations de responsabilité de l’assureur. Après avoir agonisé sur la décision, Zingano dit qu’elle a finalement abandonné le combat en faveur du film, et l’UFC a résilié son contrat en conséquence.

Les documents judiciaires ajoutent que Zingano a informé Berry de sa libération de l’UFC à la suite du refus de l’offre de combat. Selon l’ancienne combattante de l’UFC, elle a été choquée d’apprendre de Berry qu’elle ne pouvait plus faire partie de meurtri car elle ne travaillait plus avec l’UFC. Zingano dit qu’on lui a dit que le film ne pouvait fonctionner qu’avec de vrais combattants de l’UFC, quelle que soit la nature de la sortie de Cat de l’entreprise. L’actuelle championne des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko, a ensuite été choisie pour le projet.

Zingano, qui participe maintenant en tant que combattant Bellator, affirme que Berry a depuis coupé toutes les communications avec elle. Cherchant des dommages-intérêts pour la façon dont la situation a affecté sa carrière, Zingano dit qu’elle s’est appuyée sur la promesse de Berry pour finir par se faire arroser. L’équipe juridique de Berry n’a pas encore fait de commentaire officiel sur la nouvelle du procès.

Réalisé par Halle Berry, meurtri est écrit par Michelle Rosenfarb. Le film suit la combattante du MMA en disgrâce Jackie Justice (Berry) alors qu’elle doit affronter l’une des étoiles montantes du monde du MMA. Avec Berry, meurtri met en vedette Shamier Anderson, Adan Canto, Sheila Atim, Stephen McKinley Henderson et la combattante de l’UFC Valentina Shevchenko. À l’origine, Blake Lively était attachée au rôle principal, mais Berry l’a remplacée lorsqu’elle a embarqué dans le projet en tant que directrice. Le film sert également de premier réalisateur à Berry.

Après que Shevchenko ait battu Jessica Andrade à l’UFC 261 en avril, la combattante a posté une vidéo sur Instagram révélant l’appel vidéo qu’elle avait reçu de Berry à l’appui de sa victoire. Dans le clip, on peut entendre Berry dire à Shevchenko qu’elle aurait été là au premier rang pour y assister si elle avait pu avec Valentina remerciant l’actrice pour ses aimables paroles. Dans la légende, Shevchenko a noté que Berry était « la personne la plus étonnante et la plus inspirante ».

Berry a répondu: « Je t’aime, champion. Tu es mon inspiration. Tu es la personne la plus concentrée et la plus déterminée que j’ai jamais rencontrée. Et j’ai hâte que le monde voie quelle star de cinéma tu es. »

meurtri devrait sortir le 24 novembre 2021 sur Netflix. Pendant ce temps, Berry peut également être vu sur grand écran dans le prochain film d’action de science-fiction de Roland Emmerich Chute de lune avec Patrick Wilson et Donald Sutherland. Ce film sortira le 4 février 2022. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Sujets : Contusionné