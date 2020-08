Halle Berry plaide pour l’amour de soi avec une photo topless

28/08/2020 22h00

Halle Berry a célébré son 54e anniversaire à la mi-août. Avec une photo sur Instagram, elle prouve que l’actrice est plus que satisfaite d’elle-même et de son corps.

Halle Berry (54 ans, «John Wick») a partagé une photo spéciale sur Instagram. L’actrice est assise sur la photo et n’est vêtue que d’un pantalon en lin léger. Elle incline légèrement la tête d’un côté et se serre dans ses bras pour que ses seins soient couverts. Ses cheveux lâches, qui tombent sur son épaule en vagues, recouvrent également une partie du haut de son corps. Elle écrit à propos de l’image topless: “L’amour-propre n’est jamais égoïste.”

Le message d’un plus grand amour de soi parvient apparemment à ses disciples. Berry a reçu de nombreux compliments, y compris de la part de l’actrice Zoe Kravitz (31 ans), qui a commenté la photo avec “WOW”. À l’occasion de son 54e anniversaire, le 14 août, Halle Berry a également prouvé qu’elle se sentait comme chez elle. “54 … La vie va de mieux en mieux”, a écrit Berry dans un post Instagram. Sur la photo d’accompagnement, l’actrice se tient pieds nus sur un longboard et se tourne vers la caméra avec un sourire. Elle porte uniquement un pantalon de bikini à motif floral et un t-shirt blanc ample.

Source: instagram.com

(jom / spot)