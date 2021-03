Halle Berry partage une photo rare de sa fille pour son 13e anniversaire

Ce n’est pas souvent que nous avons un aperçu de la vie des enfants de Halle Berry, mais mardi, elle a un peu ouvert la fenêtre en partageant une photo d’elle-même et de sa fille, Nahla, à l’occasion du 13e anniversaire de Nahla:

« Peu importe combien de fois je lui dis que je l’aime, je l’aime plus que ça. Joyeux 13e anniversaire Nahla Boo », a écrit la lauréate d’un Oscar.

Berry, 54 ans, partage rarement des images de ses enfants pour les protéger des regards indiscrets. « Je me suis battu très fort pour protéger leur vie privée, et je veux juste qu’ils aient leur vie et que ce soit la leur », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI en 2019.

Halle Berry a célébré mardi le 13e anniversaire de sa fille Nahla. Robyn Beck / Getty

En 2013, elle et Jennifer Garner ont témoigné devant le Comité de la sécurité publique de l’Assemblée de l’État de Californie sur la nécessité de protéger leurs enfants des paparazzis. À l’époque, elle a dit aux politiciens que Nahla « ne veut plus aller à l’école maternelle. Pourquoi? Parce que ces 25 hommes adultes sont là. … Nous sommes des mamans ici, essayant juste de protéger nos enfants. »

En 2018, elle a révélé le visage de son fils Maceo (il a maintenant 7 ans) sur Instagram et a dit à «Extra»: «Je n’aime vraiment pas beaucoup montrer à mes enfants, mais je réalise que mon peuple est solide pour moi – et moi pour eux. – et parfois j’ai envie de les inclure. C’est une ligne fine parce que je ne veux pas exploiter mes enfants. Je veux protéger mes enfants, alors je me suis dit: « La moitié du visage est bon. » «

Maceo a fait une autre apparition sur sa page Instagram en octobre dernier dans le jardin pour son anniversaire, et aussi en mars dernier, se cognant de haut en bas tout en portant les bottes de maman dans la maison.

« Essayer de faire face du mieux qu’il peut. Le rire aide beaucoup en ce moment! » elle a répondu aux commentateurs.

En rapport: