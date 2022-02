Halle Berry dit que Zoe Kravitz sera une « incroyable Catwoman » dans The Batman

Halle Berry soutient Zoe Kravitz dans Le Batman, passant le fouet et les griffes d’une Catwoman à l’autre. Auparavant, Berry dirigeait la sienne Catwoman film autonome qui imaginait le super-héros dans un monde sans Batman ni aucune autre personnalité de DC. Le film a échoué auprès des critiques et au box-office, bien qu’il ait fermement établi la place de Berry dans l’histoire de DC en tant que l’un des interprètes pour donner vie à ce rôle.

Maintenant, Kravitz aura sa chance de casser le fouet dans Le Batman en incarnant une nouvelle version de Selina Kyle face à Bruce Wayne de Robert Pattinson. Les fans ont pu voir quelques aperçus de cette nouvelle Catwoman à travers les teasers, les affiches et d’autres supports promotionnels. C’est suffisant pour exciter Berry également, comme l’actrice a récemment expliqué à Pop Culture à quel point elle était convaincue que Kravitz clouerait le rôle.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Soyez juste courageux et apportez sa propre interprétation au rôle. Je pense qu’elle va être une incroyable Catwoman. Et j’ai hâte de voir quelle en sera son interprétation. »

Lee Meriwether a été l’une des premières actrices à jouer une Catwoman en direct en assumant le rôle dans l’original Homme chauve-souris film en 1966. Michelle Pfeiffer a joué une nouvelle version de Catwoman dans Tim Burton Le retour de Batman en 1992 avant que Berry ne prenne plus tard le relais avec son film autonome en 2004. Anne Hathaway jouerait Catwoman dans Christopher Nolan Trilogie du chevalier noir avec son apparition en tant que Selina Kyle en 2012 Le chevalier noir se lève.

Le Batman sert également d’histoire d’origine pour Catwoman





Warner Bros.

Le Batman est, au fond, un film sur le chevalier noir, compte tenu de son titre. Cependant, Zoe Kravitz a suggéré que Catwoman a une présence assez importante dans le film. Elle a également expliqué que Le Batman sert d’histoire d’origine pour sa nouvelle Selina Kyle, quelque chose qui a été abordé dans les bandes-annonces précédentes.

« C’est une histoire d’origine pour Selina », a déclaré Kravitz à Empire. « Donc, c’est le début pour elle de découvrir qui elle est, au-delà de quelqu’un qui essaie de survivre. Je pense qu’il y a beaucoup d’espace pour grandir et je pense que nous la regardons devenir ce qui, j’en suis sûr, sera la femme fatale.

À propos de son entraînement physique pour le rôle du cambrioleur de chat, Kravitz a ajouté : « Nous avons regardé les chats et les lions et comment ils se battent, et avons parlé de ce qui est réellement possible quand vous avez ma taille, et Batman est tellement plus fort que moi. Qu’est-ce que c’est ? mon talent ? C’est rapide et délicat. Nous avons donc fait un travail au sol vraiment intéressant qui incorporait différents types d’arts martiaux et de capoeira, ainsi qu’une sorte de mouvement félin, semblable à celui de la danse. »





Matt Reeves dirige Le Batman à l’aide d’un scénario co-écrit avec Peter Craig. La star de cinéma Robert Pattinson et Zoe Kravitz ainsi que Paul Dano dans The Riddler, Colin Farrell dans Oswald Cobblepot, Andy Serkis dans Alfred Pennyworth et Jeffrey Wright dans Jim Gordon. Le Batman sortira dans les salles de cinéma le 4 mars 2022.





Zoe Kravitz partage les secrets du casting de Catwoman tout en respectant la base de fans de Batman Kravitz nous explique le processus de travail avec Matt Reeves et l’importance d’honorer les fans.

Lire la suite





A propos de l’auteur