Halle Berry cloue la tendance catsuit – voir son look aux People’s Choice Awards

Déplacez-vous sur les robes de soirée! Les combinaisons et les combinaisons tentent de se frayer un chemin vers la domination de la mode cette saison.

Les combinaisons moulantes sont la dernière tendance adoptée par les célébrités, mais le verdict n’est pas encore tombé sur la question de savoir si elles font ou non la tenue parfaite.

Après avoir vu Halle Berry porter un superbe catsuit bleu sur le tapis rouge des People’s Choice Awards mardi soir, cependant, nous sommes en quelque sorte vendus sur le style.

Miaou, Halle ! Alberto Rodriguez / Banque de photos NBCU via Getty Images

L’acteur était magnifique dans le numéro à paillettes qui comportait un décolleté plongeant, des fermetures à glissière aux chevilles et des rayures sur l’ensemble.

Quel style époustouflant. Lisa O’Connor / AFP via Getty Images

La femme de 55 ans a laissé sa tenue de badass parler d’elle-même et a gardé sa beauté simple, optant pour un chignon impertinent et un maquillage éclatant.

Dans AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna cette semaine, Jenna Bush Hager et la co-animatrice invitée Michelle Buteau ont discuté de la popularité croissante des combinaisons, et elles semblaient assez intriguées par la tendance.

Buteau a admis qu’elle était définitivement #teamonesie et a déclaré qu’elle en portait une chaque semaine et l’appelait « Onesie Wednesday ».

« Attends, tu fais vraiment ça ? » Jenna a demandé.

« Je fais vraiment ça. J’ai le hashtag (sur mon Instagram), les neuf (mètres) au complet », a-t-elle déclaré. « Je mets un talon de chaton et je berce cette combinaison. »

Il y a, cependant, un inconvénient au style avant-gardiste, selon Buteau.

« Vous devez avoir un ami avec vous lorsque vous allez aux toilettes parce que c’est un épisode du Cirque du Soleil lorsque vous enlevez ce catsuit pour aller aux toilettes parce que mon équilibre n’est pas bon », a-t-elle déclaré.

Jenna et Buteau ont jeté un coup d’œil à certains des catsuits récents que les fashionistas les plus en vogue d’Hollywood ont bercé et ont été époustouflés par la version rose vif de Kim Kardashian West, qui faisait écho au catsuit rose velouté qu’elle portait sur « Saturday Night Live » en octobre.

Belle en rose! Gotham / images GC

« Ooh, c’est bien. Mais c’est aussi pourquoi vous avez un entourage », a déclaré Buteau.

« Ouais, ils peuvent l’aider à entrer et à sortir de ça, » acquiesça Jenna.

Hailey Bieber a récemment porté une combinaison à imprimé floral et Buteau le ressentait vraiment lorsqu’elle a vu la photo.

Travaille, Hailey ! Alexandre Tamargo / Getty Images

« Oh mon Dieu, Hailey Bieber », a-t-elle dit. « Mes catsuits ont un peu plus de place mais j’aime ça. J’aime les décoller à la fin de la nuit et me dire : ‘Je l’ai fait !' »

Jenna ne pouvait s’empêcher d’être en désaccord sur ce point, cependant.

« En fait, le décollement à la fin de la nuit et la sueur et tout ce qui va avec, je ne suis pas aussi dedans », a-t-elle déclaré.

« Je suis dedans. J’ai l’impression d’avoir fait du cardio », a plaisanté Buteau.

De nombreuses autres célébrités semblent également se joindre à la tendance, dont Taylor Swift, qui est fan de grenouillères depuis des années. Le chanteur a récemment fait vibrer une version en dentelle noire lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame et avait l’air incroyable.

Taylor était ravissante en dentelle. Dimitrios Kambouris / Getty Images

En septembre, Cardi B a été aperçue à Paris portant cette combinaison exceptionnelle avec des détails pailletés.

Waouh ! Cardi B avait l’air fabuleuse dans cette grenouillère élégante. Pierre Suu / GC Images

En novembre, Sandra Bullock a affiché sa silhouette élégante sur le tapis rouge dans un catsuit à col roulé éblouissant, qu’elle a associé à des escarpins pointus et à un blazer noir.

Bullock a brillé sur le tapis rouge ! Steve Granitz / FilmMagic

Plus récemment, Lizzo s’est démarquée dans cette combinaison florale audacieuse et ses gants assortis à Miami ce week-end.

Lizzo était une vision florale dans ce catsuit séduisant. Arturo Holmes / Getty Images

Alors, la tendance catsuit a-t-elle duré ?

Seul le temps nous le dira, mais pour l’instant tout ce que nous pouvons dire, c’est « Miaou! »