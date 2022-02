Halle Berry aimerait revoir Storm et Catwoman

Avec tant d’autres personnages de super-héros des années passées de retour dans de tout nouveaux films et émissions de télévision, Halle Berry pourrait-elle être ramenée dans la mêlée ? Au début des années 2000, Berry faisait sa marque dans le monde des adaptations de bandes dessinées avec des rôles majeurs dans différentes franchises. En 2000, elle fait ses débuts dans le X Men univers comme Ororo Munroe, alias le mutant Storm qui change le temps. Quatre ans plus tard, elle a pris un personnage emblématique de DC avec le rôle principal dans 2004 Catwoman.

Ce n’est pas en dehors du domaine de la possibilité que nous puissions voir Berry revenir un jour à l’un ou même aux deux rôles. On a récemment demandé à l’actrice si elle était toujours prête à revisiter Storm ou Catwoman si Marvel ou DC devaient l’appeler. Par ComicBook.com, voici ce que Berry avait à dire en réponse.

« En fait, je revisiterais n’importe lequel d’entre eux. J’aimais tous ces personnages et j’étais toujours reconnaissant de pouvoir les jouer et de faire partie de ces grandes franchises, vous savez? Alors je revisiterais n’importe lequel d’entre eux. »

Berry a eu la chance de jouer Storm à plusieurs reprises en reprenant le rôle dans de nombreuses suites. Elle a été vue pour la dernière fois dans ce rôle en 2014 X-Men: Days of Future Past. Bien que cette chronologie ait été fermée avec des plans pour redémarrer les X-Men dans l’univers cinématographique Marvel, la porte est ouverte pour l’original X Men les personnages de l’univers du film doivent apparaître maintenant que le multivers d’action en direct a été établi dans le MCU. Il y a même des rumeurs d’autres X Men personnages apparaissant dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Catwoman pourrait être plus difficile à revisiter pour Halle Berry, car la plupart des fans de DC ne regardent pas exactement le film avec tendresse. En partie à cause de son départ radical de la trame de fond plus traditionnelle de Catwoman, le film de 2004 était un raté tristement célèbre pour ses mauvaises critiques. Cela augmenterait les chances d’un Catwoman la suite semble presque impossible à ce stade, mais le personnage pourrait toujours apparaître quelque part dans le DCEU. Le flash ramènera de la même manière des personnages DC célèbres de diverses chronologies telles que Batman de Michael Keaton, donc tout est possible.

Berry est également ouvert à diriger un nouveau Catwoman film, même s’il s’agit d’une nouvelle prise qui n’est pas liée au film de 2004. L’actrice s’est essayée en tant que réalisatrice, comme on le voit avec la sortie Netflix du film MMA Meurtri. Maintenant qu’elle est réalisatrice, elle a ouvertement dit qu’elle aimerait essayer de nouveau Catwoman du côté créatif des choses.

« J’aimerais réaliser Catwoman« , a-t-elle révélé dans l’émission YouTube Les prises de Jake. « Si je peux comprendre cela maintenant, savoir ce que je sais, vivre cette expérience et réimaginer ce monde comme j’ai réinventé cette histoire. Meurtri a été écrit pour un catholique irlandais blanc, comme une jeune fille de 25 ans. Je dois le réinventer. J’aimerais pouvoir revenir en arrière et réimaginer Catwoman et refaire ça. »

Elle a ajouté : « J’aurais Catwoman sauver le monde comme le font la plupart des super-héros masculins, et pas seulement sauver les femmes de leurs visages qui craquent. Vous savez, je ferais monter les enchères beaucoup plus haut. Je pense le rendre plus inclusif à la fois pour les hommes et pour les femmes. »





