Halle Berry a changé de look et la raison pourrait être Marvel

L’actrice a profité de ses réseaux sociaux pour montrer un nouveau look qui a enthousiasmé les fans de l’univers cinématographique Marvel. Parce que?

©IMDBOrage

Halle Berry est l’un des moments forts des films de la X Men sorti par les studios Fox bien avant d’être racheté par Disney. L’actrice a été choisie pour jouer le mutant Orage dans cette franchise et l’a fait avec force, montrant une femme de couleur autonome qui ne regrettait pas son statut de mutante et était prête à se battre pour faire valoir les droits de son peuple.

Depuis, le monde des films de super-héros a beaucoup évolué et le Univers cinématographique Marvel où aucun mutant n’est encore apparu, du moins pas encore. Ce qui est certain, c’est que Doctor Strange dans le multivers de la folie Il semble que ce détail va changer avec la participation de Patrick Stewart en tant que professeur X. Sera-t-il le seul de son espèce dans le film ?

Un changement de look et beaucoup de questions

Spider-Man : Pas de retour à la maison a ouvert la porte du multivers au cinéma en montrant comment des personnages de différentes réalités peuvent interagir sur grand écran. Et il l’a fait avec beaucoup de succès. Désormais la suite du Sorcier Suprême pose un projet plus ambitieux où ce concept sera valorisé et on pourra voir, selon les rumeurs, des personnages issus d’autres réalités que le MCU.

En ce sens, les fans du Univers cinématographique Marvel ils restent attentifs à toute éventualité et les réseaux sociaux sont le lieu où concentrer leur attention. Halle Berry a profité de Twitter pour partager son nouveau look qui ressemble à celui de Orage au X-Men: L’Affrontement final suscitant l’enthousiasme de ses partisans. Qu’a dit l’actrice dans le message? « C’est pour tous mes beaux fans qui ont voulu récupérer mes cheveux courts ! Ceci est pour vous »dit Berry.

Qui peuvent être les mutants que nous verrons dans Doctor Strange dans le multivers de la folie? Le professeur X et Storm ont déjà été mentionnés, mais Magneto, Wolverine et Cyclops sont également mentionnés. Cela signifie que les portes du MCU seraient ouvertes pour Ian McKellen, Hugh Jackman et James Marsden, si merveille décide que les mêmes acteurs donnent vie à ces personnages.

