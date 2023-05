Halle Bailey se faufile dans le théâtre sans être détectée pour regarder La Petite Sirène

Avec beaucoup d’argent gagné au box-office, La petite Sirène a attiré de nombreux spectateurs dans les cinémas au cours du week-end de vacances de quatre jours. Parmi ceux qui sont allés voir le film, il y avait Halle Bailey, la star principale du film. Dans le film, Bailey joue une incarnation en direct d’Ariel, faisant d’elle la nouvelle princesse Disney.





S’adressant à TikTok après la première du film, Bailey a partagé une vidéo révélant comment elle s’est rendue au théâtre pour voir le film. Pour ne pas être détectée par les fans, Bailey a utilisé des lunettes de soleil et un masque facial, et comme le montre la vidéo, elle a pu acheter un seau de pop-corn et participer à une projection du film au début. Il y a des spectateurs que l’on peut voir dans la vidéo, dont une personne prenant un selfie devant un grand écran pour La petite Sirène, ignorant que Bailey elle-même passait littéralement devant elle. Vous pouvez regarder la vidéo par vous-même ci-dessous.

Bailey note sur son post TikTok à quel point elle est étonnée que La petite Sirène est maintenant le film n ° 1 dans le monde. En effet, il s’est ouvert à 185 millions de dollars dans le monde, un gros changement à apporter en quatre jours. Plus de 117 millions de dollars de ce transport total provenaient de projections de cinéma nationales. Ce qui est encore mieux pour le film, c’est que les scores d’audience ont été assez forts, car La petite Sirène a obtenu une note A à CinemaScore. Il a également fait ses débuts avec un score d’audience de 95% chez Rotten Tomatoes.

Ariel de Halle Bailey est arrivé

Après avoir trouvé le succès dans la musique aux côtés de sa sœur Chloe Bailey, les deux constituant Chloe x Halle, Halle Bailey s’est lancée dans le jeu d’acteur avec un rôle dans Cultivé aux côtés de son frère. Elle devrait également apparaître dans le prochain remake musical de La couleur violette. Mais jouer Ariel a été un rêve devenu réalité pour Bailey, qui rêvait d’être une princesse Disney en tant que jeune fille sans jamais s’attendre à ce que cela se produise un jour pour de vrai.

« C’est absolument incroyable d’être officiellement une princesse Disney », a déclaré Halle Bailey à propos de l’honneur de jouer Ariel dans le film, par HE. « Je veux dire, je pense que c’est quelque chose que nous venons tous d’avoir dans nos rêves. Vous rêvez de faire semblant d’être une princesse Cendrillon, ou quelqu’un comme ça, et vous ne pensez jamais que cela arriverait réellement, alors je suis juste vraiment reconnaissant d’être dans cette position. »

Rob Marshall dirige La petite Sirène sur un scénario de David Magee. Aux côtés de Bailey dans le film figurent Jonah Hauer-King dans Eric, Javier Bardem dans King Triton, Melissa McCarthy dans Ursula, Awkwafina dans Scuttle, Daveed Diggs dans Sebastian et Jacob Tremblay dans Flounder.

La petite Sirène peut maintenant être vu sur grand écran après les débuts du film dans les salles de cinéma.