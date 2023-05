Halle Bailey explique pourquoi son casting dans le remake de la couleur pourpre était « incroyable »

Après avoir joué dans un remake d’un film classique de Disney, Halle Bailey fera bientôt de même avec La couleur violette. Bailey, qui joue Ariel dans le remake live-action de La petite Sirènefait également partie du casting d’une nouvelle adaptation de La couleur violette. L’histoire a été conçue à l’origine comme un roman d’Alice Walker qui a ensuite été transformé en une pièce de théâtre. Il a été popularisé par la précédente adaptation cinématographique de Steven Spielberg, qui a été publiée avec un grand succès en 1985.





Dans la nouvelle version de La couleur violette, Bailey joue une version plus jeune de Nettie Harris, le personnage joué par Ciara dans le nouveau film. Parler avec Divertissement ce soir, Bailey s’est ouverte sur son casting dans le film, se sentant étonnée d’avoir pu en faire partie. Cela remonte au fait que l’adaptation cinématographique originale est une si grande partie de sa propre jeunesse ainsi que de tant d’autres membres de la communauté noire. Ce qui est encore mieux, c’est à quel point elle s’est amusée sur le plateau, décrivant son expérience de travail sur le film comme une réunion de famille. Comme Bailey l’explique :

« Faire partie de The Color Purple est un moment tellement incroyable pour moi, je pense, parce que c’est tellement incontournable, ce film, dans notre communauté en particulier. Donc, je me souviens que mes grands-parents le faisaient toujours jouer en arrière-plan. . Et j’étais juste vraiment excité, pas seulement parce que je suis tellement fan des femmes qui y sont… C’était comme une famille amusante, comme si vous étiez à une réunion de famille. Vous aimez voir toutes vos tantes et cousins, c’était littéralement comme ça. »

Dans le film précédent, Nettie a été représentée par Akosua Busia avec d’autres membres de la distribution, dont Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Margaret Avery, Danny Glover et Laurence Fishburne. Bailey a poursuivi en notant comment elle ressentait un lien avec le personnage de Nettie compte tenu de son propre lien avec la vraie sœur Chloe Bailey.

« J’étais ravie de jouer la jeune Nettie parce que je sentais que j’avais une expérience de fraternité, ce lien que j’ai avec ma sœur Chloé. J’avais l’impression de pouvoir tirer parti de mes expériences avec elle et de l’appliquer à la belle relation entre Celie et Nettie. Même si Nettie s’en va pendant presque la moitié du film, elle est partie, mais on sent son amour et cette pensée d’elle et de Célie. »

Blitz Bazawule réalise la nouvelle adaptation de La couleur violette sur un scénario de Marcus Gardley. Le film est produit par Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders et Quincy Jones. Avec Bailey, les autres membres de la distribution présentés dans le film incluent Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Phylicia Pearl Mpasi, Corey Hawkins, HER, Ciara, David Alan Grier et Louis Gosset Jr.

Alors que La couleur violette ne sortira pas en salles avant Noël, vous pouvez actuellement voir Bailey sur grand écran en tant que star de La petite Sirèneactuellement à l’affiche dans les salles.