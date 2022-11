Halle Bailey dit qu’elle n’est plus nerveuse à propos du rôle de la Petite Sirène

« Je me suis donné à 100% », a déclaré la chanteuse et actrice à E! Nouvelles de jouer Ariel dans le prochain remake en direct de Disney.

Halle Bailey est prête pour que vous la rejoigniez sous la mer.





Bien que la star, qui est devenue célèbre dans le cadre d’un duo de chanteurs avec sa sœur aînée Chloé, ait d’abord été nerveuse à l’idée d’assumer le rôle principal dans le remake en direct de Disney de La petite Sirène, a déclaré Bailey à E! News qu’elle ne ressentait plus la pression de jouer Ariel.

« Je ne ressens plus de pression. Je pense qu’avant de commencer le tournage, je me sentais naturellement nerveuse parce que le film est important pour tant de gens », a-t-elle déclaré à propos du rôle de la princesse Disney.

Bien qu’il y ait eu des réactions négatives en ligne sur le casting de Bailey, la jeune femme de 22 ans n’a pas été impressionnée par les critiques du clavier et dit qu’elle a tout donné à sa performance, avec le soutien indéfectible de ses amis et de sa famille.

« Je m’appuie simplement sur eux et je sais que je me donne à 100%. J’ai fait de mon mieux, c’est tout ce que je peux faire. Je suis vraiment reconnaissant de voir tout cela se dérouler », a ajouté Bailey.





Bailey partage la partie «la plus touchante» à propos de La Petite Sirène Rôle

L’interprète de « Do It » a également déclaré à E! que même si elle était « super honorée » de jouer la princesse Disney, la partie la plus enrichissante de toute l’expérience a été de voir de jeunes filles noires et brunes réagir à l’interprétation d’Ariel de « Part of Your World ».

« Cela me fait juste pleurer », a déclaré Bailey, partageant qu’elle jouait souvent aux sirènes dans la piscine du jardin avec sa sœur Chloé quand elle était enfant. La chanteuse et actrice a également ajouté qu’elle avait hâte d’être la représentation de la fille noire qui manquait cruellement à sa propre enfance.

« Le fait que tous ces petits bébés noirs et bruns vont pouvoir se sentir représentés est vraiment spécial pour moi. Je sais que si j’avais eu ça quand j’étais plus jeune, ça aurait beaucoup changé pour moi et mon point de vue sur qui je suis en tant qu’individu. »

Mais dans l’ensemble, Bailey dit qu’elle espère que son Petite Sirène remake aura un petit quelque chose que tout le monde pourra apprécier.

« Je suis juste très reconnaissant d’être en quelque sorte dans cette position et j’espère juste que tout le monde appréciera vraiment le film. »

Plongez dans les profondeurs et regardez Ariel de Bailey longtemps faire partie de notre monde dans la première bande-annonce de Disney’s La petite Sirèneà venir en 2023.