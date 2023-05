Halle Bailey de La Petite Sirène se souvient des leçons que Melissa McCarthy lui a apprises sur le plateau

Halle Bailey Passe le meilleur moment de sa vie à promouvoir La Petite Sirèned, mais le tournage du film a également donné à la jeune actrice de nombreuses expériences différentes. L’un d’entre eux était de pouvoir apprendre de ses co-stars, dont Melissa McCarthy qui joue Ursula dans la nouvelle adaptation en direct de Disney de leur classique animé de 1989.





Tout en parlant avec Julia Cunningham de SiriusXM, Bailey a expliqué comment McCarthy lui a beaucoup appris sur la capacité de s’exprimer sur le plateau et est devenu une véritable inspiration pour elle. Elle a expliqué:

«Eh bien, tout d’abord, Melissa est incroyablement talentueuse et une femme tellement drôle, comme, juste joyeuse. Comme, j’étais déjà en train de fangirler quand j’ai découvert que je pourrais même la rencontrer parce que je suis fan d’elle depuis très longtemps. Et, vous savez, elle m’a beaucoup appris sur ce que signifie aussi parler pour soi et commander un décor dans une pièce. Vous savez, c’était la première fois que je faisais quelque chose comme ça, jamais. Donc je n’avais jamais été numéro un sur une feuille d’appel auparavant. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je ne savais pas que tout à coup tout le monde allait me regarder pour ces réponses pour, vous savez, la majorité des scènes. Et je n’oublierai jamais quand elle est arrivée le premier jour, elle était tellement positive et si joyeuse, mais aussi si forte et savait ce qu’elle voulait pour elle-même et parlait à chaque fois qu’elle avait besoin de quelque chose. Et j’étais vraiment tellement inspiré par son. Et ça m’a frappé comme, « Wow, tu peux faire ça. Comme, wow, tu peux vraiment faire ça. Je vais essayer de faire ça aussi, tu sais ? Hum, mais je pense que les gens vont être époustouflés par sa performance d’Ursula. Oh, elle donne tout, elle donne tout, et elle peut vraiment chanter aussi. Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas non plus à propos de Melissa, mais elle peut souffler. Donc, en tant qu’Ursula, elle l’a tué. Et j’ai hâte que les gens le voient.

En relation: La Petite Sirène révèle le meilleur regard sur Sebastian de Daveed Diggs dans le clip Under the Sea réinventé





La Petite Sirène est sur le point de devenir une star de Halle Bailey.

Instagram

Avoir le rôle principal dans n’importe quel film Disney est un gros problème, mais La petite Sirène est déjà considéré comme l’un des plus grands films de House of Mouse et a déclenché la renaissance de Disney au début des années 90, qui a conduit à des titres tels que La Belle et la Bête, Aladdin et Le roi Lion. Ces films ayant déjà été adaptés en remakes d’action en direct à succès, il n’est pas surprenant que La petite Sirène devrait être l’un des plus grands films de l’année.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Halle Bailey était à l’origine l’objet de beaucoup de haine en ligne à propos de son casting en tant qu’Ariel, mais à mesure que la date de sortie approche et que de plus en plus de clips ont été révélés, il y a très peu de doute quant à la raison pour laquelle elle a été choisie pour assumer le rôle. Personne ne sait où elle va, mais elle devrait certainement faire partie du monde hollywoodien pendant un certain temps encore.

La petite Sirène sort en salles le 26 mai.