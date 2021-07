Halle Bailey dans le rôle d’Ariel révélé, la petite sirène de Disney termine le tournage

C’est un enveloppement La petite sirène de Disney. Mettant en vedette Halle Bailey en tant que nouvelle incarnation d’Ariel, le remake en direct du classique animé de Disney est en développement à la Maison de la souris depuis des années. Après des retards de tournage dus à la pandémie, le projet a enfin terminé le tournage comme l’a révélé Bailey avec la première image officielle d’elle dans le rôle d’Ariel. Bailey a révélé la nouvelle sur Twitter et vous pouvez consulter son message ci-dessous.

et juste comme ça .. c’est une fin ❤️ après avoir auditionné pour ce film quand j’avais 18 ans, j’étais sur le point d’avoir 19 ans, jusqu’à maintenant terminer le tournage à travers une pandémie quand j’ai eu 21 ans .. nous avons enfin réussi… reconnaissant d’avoir vécu ce film dans toute sa splendeur.. pic.twitter.com/UtbyX5tS6a – Halle (@HalleBailey) 12 juillet 2021

Dans le tweet, Halle Bailey a écrit, « et juste comme ça… c’est une enveloppe. après avoir auditionné pour ce film quand j’avais 18 ans sur le point d’avoir 19 ans, jusqu’à maintenant terminer le tournage à travers une pandémie quand j’ai eu 21 ans .. nous l’avons enfin fait… je Je suis si reconnaissant d’avoir vécu ce film dans toute sa splendeur. »

Rob Marshall dirige La petite Sirène avec la chanteuse Halle Bailey dans le rôle principal d’Ariel. Les autres membres de la distribution incluent les voix de Jacob Tremblay dans le rôle de Flounder, d’Awkwafina dans le rôle de Scuttle et de Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian. Jonah Hauer-King joue également le rôle de l’intérêt amoureux d’Ariel, le prince Eric, à la suite d’informations selon lesquelles Harry Styles avait refusé le rôle. Melissa McCarthy incarnera également la méchante Ursula la sorcière des mers, avec Javier Bardem également à bord en tant que père d’Ariel, le roi Triton.

À seulement 21 ans, Bailey est une chanteuse surtout connue comme la moitié de Chloe x Halle aux côtés de sa sœur Choe Bailey. Le couple a signé avec le label de Beyonce Parkwood Entertainment et a été nominé pour cinq Grammy Awards. Depuis, ils sont passés à la comédie avec les deux Baileys en vedette dans le Noirâtre retombées Cultivé-ish, qui vient de lancer sa quatrième saison.

« Ce fut l’une des décisions les plus faciles que j’ai jamais prises », a déclaré le réalisateur Rob Marshall à propos du casting de Bailey, via la DGA. « Elle est entrée et a revendiqué le rôle. Vous savez, quand vous cherchez un personnage, vous recherchez ces traits de caractère qui sont parfois indescriptibles. Et Ariel a besoin d’avoir une sorte d’émerveillement aux yeux écarquillés sur le monde, plus un esprit ardent, plus une voix angélique, plus quelque chose d’un autre monde parce qu’elle n’est pas de ce monde. Et elle fait l’expérience de quelque chose pour la première fois. »

Marshall a ajouté: « Vous savez, il y a tellement d’acteurs blasés qui essaient de jouer ça. Mais jouer quelque chose avec ce genre d’authenticité et ce genre de magie spéciale, c’est ce que Halle avait immédiatement et personne d’autre n’avait ça. »

« J’ai l’impression de rêver et je suis juste reconnaissante et je ne fais pas attention à la négativité », a déclaré Bailey elle-même à propos de son casting, via Variety. « J’ai juste l’impression que ce rôle était quelque chose de plus grand que moi et de plus grand et ça va être magnifique. Je suis tellement excité d’en faire partie. »

Pour l’instant, Disney n’a pas encore fixé de date de sortie officielle pour La petite Sirène. À ce stade, la Maison de la souris a publié une image du logo officiel, et le nouveau message Twitter de Bailey nous donne notre premier aperçu officiel du nouvel Ariel, bien que des photos de l’ensemble aient déjà été divulguées. Dans tous les cas, il y a beaucoup d’excitation autour de ce remake particulier de Disney en direct, et il est susceptible de remplir les salles lorsqu’il sera finalement publié. Cette nouvelle nous vient de Halle Bailey.

Sujets : La Petite Sirène, Disney