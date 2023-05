Halle Bailey commente la réaction raciste à propos du casting de la petite sirène

Nous approchons de la sortie de La petite Sirènele remake live-action de Disney du film d’animation original sorti en 1989. Le nouveau film présente Halle Bailey comme Ariel, la première incarnation en direct du personnage. D’après les projections du film, qui devrait être l’un des films les plus rentables de l’année, les cinéphiles ont suscité beaucoup d’intérêt pour le remake. Cela dit, il n’est pas difficile non plus de trouver des commentaires durs sur les réseaux sociaux de la part de personnes critiquant fortement le casting. Certains disent que le casting fait partie de l’agenda « réveillé » des cinéastes, se sentant perturbés par le fait que l’action en direct d’Ariel soit noire alors que la version originale du dessin animé était blanche.

Alors que les critiques en ligne peuvent préférer que leurs sirènes fictives aient la peau plus claire, le casting de Bailey a également clairement signifié beaucoup pour d’innombrables jeunes enfants. Bailey elle-même a même pensé à l’importance que cela aurait été pour elle à cet âge. Parlant de son casting dans une nouvelle interview avec le LA Times, Bailey a souligné à quel point ce casting est important pour la diversité, comme elle le dit dans l’interview :

« Si j’avais vu une sirène noire quand j’étais plus jeune, cela aurait changé toute ma vie. Tout mon point de vue sur ce que je ressens pour moi, mon estime de soi, ma confiance, tout. »

Bailey a vu une partie du contrecoup, ce qui, admet-elle, n’était pas du tout surprenant, bien qu’un peu « décevant ». Elle a pu dépasser cela en se concentrant sur la réponse positive à son casting, qui a largement dépassé les critiques en ligne petites mais vocales exprimant leur mécontentement sur Internet. Comme Bailey l’explique :

« Le racisme ne m’a pas surpris. C’est un peu décevant, mais ça doit arriver. Je ne l’ai pas laissé m’affecter et je me suis juste concentré sur la réponse positive que j’obtenais. Ce moment est tellement plus grand que tout cela. Surtout pour les bébés noirs et bruns là-bas, j’espère qu’ils se sentent remplis d’amour et de confiance en qui ils sont, car il est essentiel qu’ils se voient dans des rôles comme ceux-ci.

Jouer Ariel a aidé Halle Bailey à grandir

Disney

Jouer Ariel a également aidé Bailey à apprendre une ou deux choses sur elle-même. Elle a expliqué à quel point elle était beaucoup plus timide avant d’assumer le rôle de premier plan de la version live-action d’Ariel dans La petite Sirènemais au cours de la réalisation de la sirène, Bailey est sortie de la production en se sentant beaucoup mieux dans sa peau.

« En entrant dans le film, j’étais plus timide et timide, mais comme Ariel, j’ai fini par devoir sortir de ma coquille. J’ai acquis tellement de confiance et de courage pour parler de ce dont j’ai besoin; Je suis sorti un être humain différent, plus mature. J’ai vraiment l’impression qu’Ariel m’a appris à trouver ma voix.

La petite Sirène sortira dans les salles de cinéma le 26 mai 2023.