Half-Life: Alyx arriverait également sur PSVR 2

Demi-vie : Alyx est l’un des arguments les plus convaincants en faveur de la réalité virtuelle. Apparemment, le tireur de valve devrait également apparaître pour le casque PSVR 2 fraîchement révélé. En plus de « Horizon: Call of the Mountain », cela signifierait un autre vendeur de système – du moins si l’initié Nick Baker avait raison.

Sony et Valve pourraient sortir Half-Life : Alyx pour PSVR 2

Voilà de quoi il s’agit : PSVR 2 alias PlayStation VR 2 a finalement été officiellement révélé. Cela signifie que nous savons enfin pourquoi détails techniques nous au nouveau de Sony Casque VR pour PS5 attendre. Ils sont bien visibles et devraient permettre une expérience très immersive. Vous en saurez plus ici :

Nouvel Horizon pour PSVR 2 : Dans le même souffle, il est devenu que premier grand premier jeu de fête annoncé pour les lunettes PSVR 2. Avec Horizon VR : l’appel de la montagne un spin-off apparaît aussi Horizon interdit à l’ouest Exclusivement pour le PSVR 2 de Sony. Vous pouvez découvrir exactement de quoi il s’agit ici :

Half-Life Alyx arrive-t-il sur PSVR 2 ? Peut-être. C’est du moins ce qu’affirme Nick Baker, alias Shpeshal-Nick, co-fondateur du podcast Xbox Era. Il est généralement assez bien informé, connaît l’industrie et dit qu’on lui a dit que Sony et Valve avaient conclu un accord.

Cependant, quand « Half-Life: Alyx » sortira sur PSVR 2, il ne le sait pas. Il écrit également sur Twitter qu’il pensait que c’était un secret de polichinelle.

PSVR 2 devrait peut-être même en lancer un tout de suite autre classe supérieure telle que « Half-Life: Alyx » pourrait obtenir celui-là mouvement important pour Sony sera. Au moins « Half-Life: Alyx » lève les yeux critiques exceptionnelles en arrière et compte comme l’un des meilleurs jeuxque jusqu’ici du tout pour casques de réalité virtuelle ont été publiés – jusqu’à présent, cependant, uniquement pour le PC.

« Half-Life : Alyx » serait-il un argument pour vous d’obtenir un casque PSVR 2 ? Faites le nous savoir dans les commentaires.