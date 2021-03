Haley Bennett rejoint le film Borderlands d’Eli Roth en tant que tout nouveau personnage

Le tant attendu Borderlands film continue de se réunir à Lionsgate. Depuis Eli Roth (Auberge, La maison avec une horloge dans ses murs) a embarqué l’année dernière en tant que directeur, les choses vont bon train. Maintenant, l’adaptation du jeu vidéo a ajouté un autre membre de la distribution sous la forme de Haley Bennett (Les sept magnifiques, La fille du train). Cependant, Bennett ne jouera pas un personnage familier aux fans du jeu. Au lieu de cela, elle jouera un tout nouveau personnage ajouté à l’univers spécifiquement pour le film.

Selon un communiqué de presse, Haley Bennett jouera un nouveau rôle dans le Borderlands film. Les détails sont en grande partie gardés secrets au-delà de cela, mais il est dit qu’elle sera une « clé du passé du personnage de Cate Blanchett, Lilith ». Bennett rejoint un casting de A-list qui, à part Blanchett comme Lilith, comprend également Kevin Hart comme Roland, Jamie Lee Curtis comme Tannis, Ariana Greenblatt comme Tiny Tina, Florian Munteanu comme Krieg et Jack Black comme Claptrap.

La dernière ébauche du scénario a été écrite par Craig Mazin. Le double vainqueur d’Emmy est surtout connu pour son travail sur la minisérie acclamée de HBO Tchernobyl. Avi Arad et Ari Arad sont à bord en tant que producteurs via leur société Arad Productions. Erik Feig produit également via Picturestart. Randy Pitchford, le producteur exécutif du Borderlands franchise de jeux vidéo et fondateur de Gearbox Entertainment Company, est à bord en tant que producteur exécutif sur le projet. Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two Interactive, est également producteur exécutif.

Haley Bennett est à la hausse ces dernières années. L’actrice a récemment joué dans le réalisateur Ron Howard’s Hillbilly Elegy, ainsi que le thriller Le diable tout le temps, tous deux produits pour Netflix. Elle devrait jouer aux côtés de Peter Dinklage dans le prochain épisode de Joe Wright Cyrano. Certains de ses autres crédits incluent Swallow, Le complexe de plongée de la mer Rouge et L’égaliseur.

Borderlands est basé sur le jeu vidéo le plus vendu du même nom du développeur Gearbox Software et de l’éditeur 2K. Il se classe parmi les franchises de jeux vidéo les plus réussies au monde, avec plus de 68 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Borderlands 2, en particulier, a été un énorme succès, se vendant à 24 millions d’exemplaires, se classant comme le titre le plus vendu de l’histoire de 2K. Le dernier opus, Borderlands 3, est sorti en septembre 2019 et a récemment été mis à disposition pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Il s’est vendu à plus de 12 millions d’unités dans le monde, en plus de remporter le prix du meilleur jeu multijoueur à la Gamescom 2019 et Meilleur jeu en cours à la Gamescom 2020.

Il n’y a pas encore de mot sur la date à laquelle la production commencera. Mais les choses à Hollywood commencent lentement mais sûrement à revenir à la normale. Lionsgate n’a pas encore fixé de date de sortie. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails sur le projet seront disponibles.

Sujets: Borderlands