Hal Holbrook meurt, l’acteur Mark Twain, lauréat d’un Emmy, avait 95 ans

Hal Holbrook, l’acteur vétéran connu pour avoir joué Mark Twain pendant des décennies parmi des dizaines d’autres rôles au cinéma, à la télévision et sur scène, est malheureusement décédé. Bien que la nouvelle de sa mort arrive dans les médias, l’assistante personnelle de Holbrook, Joyce Cohen, a révélé lundi que l’acteur était décédé à son domicile à Beverly Hills, en Californie, le 23 janvier. Une cause exacte de décès n’a pas été nommée. . Holbrook avait 95 ans.

Hal Holbrook pourrait être surtout connu pour avoir incarné Mark Twain au cours de six décennies. Il a commencé à représenter Mark à la fin des années 1940 dans un spectacle pour les groupes scolaires. Il a ensuite transformé l’acte en one-man show, Mark Twain ce soir!, dans les années 1950. Son point de vue sur Twain s’est répandu lorsqu’il a fait une apparition sur Le spectacle Ed Sullivan en 1956, et en 1967, il a ramené Mark Twain ce soir! pour une émission spéciale sur CBS. Après avoir remporté un Tony Award pour la version scénique, la performance de CBS a valu à Holbrook sa première nomination aux Emmy.

« Mark Twain me fait sortir du lit le matin », a déclaré Holbrook à propos du rôle dans une interview accordée au Los Angeles Times en 2014.« Il me met littéralement en feu. Je n’ai pas à me mettre le feu, tout ce que j’ai à faire est de rester là et de réfléchir à ce qui se passe dans mon pays et dans le monde et d’écraser certains des Twain que je vais faire. «

Curieusement, Holbrook a finalement dépeint Twain plus longtemps que l’auteur Samuel Langhorne Clemens, qui a commencé à utiliser le nom comme pseudonyme en 1863. Holbrook lui-même est également devenu un auteur quand il a publié ses mémoires, Harold: le garçon qui est devenu Mark Twain, en 2011. Le long parcours de Holbrook donnant vie à Twain a pris fin lorsqu’il a retiré le one-man show en septembre 2017. Il jouait le personnage depuis six décennies.

Après s’être rendu célèbre en jouant Mark Twain, Holbrook a continué à apparaître dans de nombreux autres rôles mémorables. Il est également connu pour jouer à Deep Throat dans Tous les hommes du président avec le jeu d’Abraham Lincoln dans les deux mini-séries séparées Lincoln et Nord et Sud. Il est également apparu dans d’autres films comme Le brouillard, Spectacle d’horreur, Le majestueux, et L’entreprise. Ces dernières années, il a joué des rôles dans des émissions de télévision populaires comme Fils de l’anarchie, Des os, L’anatomie de Grey, et Hawaï 5-0.

Holbrook est cinq fois lauréat du Primetime Emmy Award, ayant remporté pour ses rôles dans Les audacieux: le sénateur, Pueblo, Lincoln de Sandburg, et Portrait d’Amérique avec un prix de l’acteur de l’année en 1974. Il a été honoré de la médaille des sciences humaines de George W. Bush en 2003. À l’âge de 82 ans, Holbrook est également devenu l’un des plus anciens acteurs à être en lice pour un Oscar alors qu’il était nominé pour son rôle de Ron Franz dans le film de 2007 Dans la nature.

Les survivants de Holbrook comprennent ses enfants, Victoria, David et Eve. Nos condoléances les accompagnent ainsi que le reste de la famille et des amis en ce moment. Repose en paix, Hal Holbrook. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

