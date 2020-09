Hailey et Justin nouvellement amoureux: les Biebers en vacances

08.09.2020 21h20

C’est ainsi que le temps libre fonctionne avec les Biebers: Hailey et Justin Bieber profitent actuellement de vacances dans l’État américain de l’Idaho. Le couple a publié des clichés amoureux sur leurs comptes Instagram. Tomber amoureux!

Les deux amoureux Hailey (23 ans) et Justin Bieber (26 ans) n’arrivent pas à sortir du sourire sur leurs photos de vacances. Ils passent actuellement du temps ensemble dans l’Idaho sur le lac Coeur d’Alene. Cela semble être un road trip plein d’action: du quad à une tyrolienne à travers la campagne à couper le souffle de l’Idaho, tout est inclus.

Source: instagram.com

Les vacances Biebers au bord de ce lac

Le lac de Coeur d’Alene (Idaho) se caractérise avant tout par sa largeur de 175 km. Le lac est particulièrement apprécié des pagayeurs et des pêcheurs à la ligne, qui peuvent y pêcher et y faire du bateau toute l’année. De nombreuses activités nautiques y sont proposées en été, comme le jet ski ou le ski nautique. Ce qui rend le lac si spécial est caché loin sous la surface. Il y a de nombreuses épaves de véhicules Ford modèle T. C’est parce que les gens avaient l’habitude de vouloir prendre un raccourci à travers le lac gelé pendant la saison froide. La glace était souvent très mince et, par conséquent, s’est effondrée avec les voitures. De nombreux plongeurs viennent au lac de Coeur d’Alene juste pour voir ces vieilles épaves sous l’eau.

Aussi intéressant:

Des vacances en couple avec Kendall Jenner?

La sœur Kardashian Kendall Jenner (24 ans) aurait rendu visite à Hailey et Justin dans l’Idaho. Elle était accompagnée du basketteur Devin Booker (23 ans). Selon le « Daily Mail », les deux auraient fait un road trip en quarantaine le mois avant-dernier. Kendall et Devin ont été vus ensemble dans une Mercedes de luxe.

Ce que Kendall a un faible pour les basketteurs peut être vu de ses ex. Jusqu’en 2019, le top model était en couple avec le joueur de la NBA Ben Simmons. Elle aurait également une liaison avec le joueur de la NBA Blake Griffin. Seuls les deux savent si Kendall et Devin sont un couple, mais il est très suspect qu’ils soient tous les quatre en vacances avec les Biebers. Si cela ne sent pas comme les vacances d’un couple … Un initié avait dit au magazine People: «Pour l’instant, ce ne sont que des amis, mais on ne sait jamais à Kendall». Eh bien…

Hailey et Justin ensemble dans le clip

Lorsqu’ils ne voyagent pas ensemble, Justin et Hailey travaillent également ensemble. Il y a quelques jours, le clip de la chanson « Popstar » de DJ Khaled (44) ft. Drake (33) est sorti. Justin Bieber y joue le rôle principal: un rappeur chic avec un pantalon trop épais. Un rôle qui convient plutôt bien à Justin. Son épouse Hailey Bieber ne devrait bien sûr pas manquer dans la vidéo. Aux côtés de son mari, Hailey est l’épouse parfaite. Les deux sont simplement une équipe bien préparée, vous pouvez le voir!

Source: instagram.com

Le nouveau tatouage du cou de Justin

De plus, le jeune homme de 26 ans a de nouveau travaillé comme tatoueur. Cette fois, il y avait une rose sur son cou. Il a été autorisé à tatouer le célèbre tatoueur Dr. Woo, qui a également tatoué des stars comme Miley Cyrus, Emilia Clarke, Erin Wasson, Cara Delevingne et Chiara Ferragni. Ce n’est pas la première fois que Justin rencontre le célèbre Dr. Woo s’est fait tatouer. On dit que les deux sont de très bons amis depuis longtemps. Le corps de Justin est orné d’un peu plus de 60 tatouages ​​et il n’y a pas de fin en vue pour le chanteur. Le tatouage de rose est sur le côté opposé de son cou comme le tatouage « Forever » du chanteur, qu’il avait apparemment en l’honneur de Mme Hailey Bieber en décembre dernier. La signification exacte de sa rose n’est pas connue. Cependant, il est clair que les tatouages ​​de Justin ont presque toujours un arrière-plan significatif.