Hailey Bieber nie les rumeurs de grossesse et dénonce «nous hebdomadaire» pour «fausses histoires»

Hailey Bieber a appelé Us Weekly pour avoir publié de fausses rumeurs affirmant qu’elle était enceinte.

Hailey Bieber a nié les rumeurs selon lesquelles elle serait enceinte et a appelé Us Weekly pour avoir publié une histoire selon laquelle elle et son mari, Justin Bieber, s’y attendaient. Frazer Harrison / Getty Images « Puisque je sais que vous étiez sur le point de casser votre petite histoire @usweekly, je ne suis pas enceinte. Alors arrêtez d’écrire de fausses histoires à partir de vos ‘sources’ et concentrez-vous sur ce qui est important, c’est-à-dire l’élection », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram, vendredi. . Dans une interview avec Vogue Italia d’octobre qui a peut-être inspiré les rumeurs, Bieber, 23 ans, a parlé de vouloir avoir des enfants avec son mari éventuellement, mais pas encore: «Ce qui est étrange, c’est que j’ai toujours voulu avoir des enfants tôt, mais maintenant que je suis marié, je ressens moins envie. Je suis une fille ambitieuse avec de nombreux projets. Cela arrivera, mais pas maintenant. » Bieber a ajouté des cœurs bleus à la fin de sa publication sur Instagram, probablement pour célébrer la victoire électorale de Joe Biden, car elle a vivement soutenu le candidat démocrate tout au long du cycle électoral. Elle a publié une photo de la présidente élue et de sa vice-présidente, Kamala Harris, qui devrait devenir la première femme vice-présidente et première vice-présidente de la couleur. [Via]