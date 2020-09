Hailey Bieber: Elle est totalement jalouse de Justin

01.09.2020 à 22h39

On dit que Hailey Bieber est tellement jalouse des longs cils de son célèbre mari Justin.

Hailey avec des mini déficits

La mannequin de 23 ans, qui a dit oui à la chanteuse de 26 ans en 2018, s’occupe avec amour de la routine de soins de la peau de son partenaire. Il n’est donc pas étonnant que le chanteur ait toujours l’air soigné. Cependant, le mannequin est particulièrement jaloux d’une chose: Justin Lashes. Hailey envie les longs cils de Justin et admet qu’elle n’a pas exactement “les cils les plus longs du monde”.

Source: instagram.com

“Je trouve ça épuisant”

Dans une interview avec Elle.com, la beauté a expliqué: «Je ne me vois pas comme quelqu’un avec les cils les plus longs du monde. Ça va. Je l’ai accepté. Je peux vivre avec ça. Vous pouvez les voir, mais ils ne sont pas très longs. Mon mari a des cils plus longs que moi et je trouve cela assez épuisant. »Sinon, la belle femme ne semble pas avoir de problèmes de beauté majeurs.

Témoignage de produits de soins oculaires

La blonde est le visage de la collection Strength & Length actuelle de BareMinerals, qui comprend des mascaras et des gels pour les sourcils, censés fournir des cils plus volumineux et des sourcils plus pleins. Commentant la collaboration, Hailey a déclaré: «Cela me donne un sentiment très nostalgique. Ma connexion à BareMinerals vient du fait que ma mère utilisait les produits lorsque j’étais enfant. “(Bang)