Hailey Bieber dément les rumeurs selon lesquelles Justin Bieber la « maltraite » : « Si loin de la vérité »

Hailey Bieber répond aux rumeurs entourant sa relation avec son mari, Justin Bieber.

Dans un nouvel épisode du podcast de Demi Lovato, « 4D avec Demi Lovato », publié vendredi, la jeune femme de 24 ans a parlé de la perception du public de sa relation et de son mariage ultérieur avec la pop star canadienne. Lorsque Lovato, 29 ans, a demandé au mannequin comment elle avait pu persister au milieu de rumeurs négatives à son sujet, Bieber a déclaré que la chose la plus importante était de « savoir quelle était la vérité derrière tout ».

« Il y a tellement de récits qui circulent sur moi, sur lui, sur nous ensemble », a-t-elle déclaré à Lovato. « Il y a un gros et gros récit qui circule et qui dit : « Justin n’est pas gentil avec elle et il la maltraite. Et je me dis juste que c’est si loin de la vérité et c’est tout le contraire. »

Bieber a poursuivi: « J’ai vraiment de la chance de dire que je suis avec quelqu’un qui est extrêmement respectueux de moi, qui me fait me sentir spécial chaque jour et donc quand je vois le contraire de ça, je me dis » hein » parce que c’est juste, et tous ceux qui nous connaissent personnellement diraient la même chose.

En ce qui concerne les rumeurs, Bieber prend note du livre de Lizzo. Le mannequin a fait référence au nouveau single du chanteur « Rumors » et a même chanté une ligne spécifique à Lovato.

« C’est pourquoi j’aime cette chanson de Lizzo qui sort en ce moment où elle dit ‘Toutes les rumeurs sont vraies’, je me dis ‘Tu sais quoi ? Tu as raison! Toutes les rumeurs sont vraies, bébé ! », a déclaré Bieber. « Vous devez être capable de combattre tous les mensonges et tous les taureaux —- que les gens proposent avec ce qui est réellement la vérité. Donc, si le mensonge est : « Ils sont misérables dans leur relation », c’est comme, eh bien, la vérité est que nous n’avons jamais été aussi obsédés l’un par l’autre et nous nous amusons tellement ensemble.

Bieber a dit qu’une clé dans la vie est d’avoir des gens dans votre vie qui vous le rappellent, ce qu’elle dit que son mari fait bien.

« Je pense que Justin fait un très bon travail pour me le rappeler parce que j’ai mes jours faibles où je me dis: » C’est tout simplement trop, et toutes les choses que les gens disent, je ne peux pas le supporter aujourd’hui « », a-t-elle expliqué . « Et encore une fois, il entrera et dira: » Eh bien, la vérité est la suivante: la vérité est que vous êtes bon et que vous êtes en sécurité et que vous êtes aimé et que tous vos amis vous aiment et que votre famille vous aime et Je vous aime. »

Bieber a parlé de la perception du public de sa vie et de sa relation dans le passé, en particulier en ce qui concerne les médias sociaux.

Début 2020, elle a écrit un long message sur Instagram sur la façon dont l’attention négative et la haine qu’elle a reçues en ligne l’affectent.

« Je fais de mon mieux pour exposer mon cœur, ce qui signifie que j’aime librement et que je compatis profondément, et à cause de cela, je souffre aussi très facilement quand j’ai l’impression que les gens ne voient pas mon cœur et ne me voient pas pour qui je suis », a-t-elle écrit. en partie. « La raison pour laquelle je partage même cela, c’est parce qu’Instagram, Twitter, etc. , cela commence à endommager ce qui pourrait être une interaction et une connexion humaines vraiment belles.

Bieber a déclaré que malgré le fait qu’elle puisse dire que la haine en ligne qu’elle a reçue ne la dérange pas, en réalité, c’est le cas. « NEWS FLASH : ça fait mal d’être déchiré sur internet !!! »

Elle a dit que ça faisait mal d’être comparée aux autres, que les gens fassent des suppositions à son sujet et qu’on l’appelle certains noms.

« Je partage cela uniquement parce que cela pèse souvent sur mon cœur et parce qu’il est important d’être honnête sur la façon dont ces choses nous affectent mentalement et émotionnellement », a-t-elle conclu son message. « J’espère que cela parlera à quelqu’un aux prises avec la même chose. »

