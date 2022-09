Hailey Bieber demande si elle a déjà été avec Justin Bieber lorsqu’il est sorti avec Selena Gomez

Hailey Bieber a eu plus que le bonheur conjugal lorsqu’elle a dit « oui » à Justin Bieber après ce qui semblait être une romance éclair en 2018.

Elle a également fait l’objet d’allégations de haine en ligne et d’autres femmes, car elle a été décrite comme celle qui a rompu un couple préféré des fans de la pop star et de sa petite amie de longue date Selena Gomez.

Maintenant, quatre ans plus tard, le modèle est prêt à remettre les pendules à l’heure.

« Disons-le simplement de cette façon, quand lui et moi avons commencé à sortir ensemble ou quoi que ce soit de ce genre, il n’a jamais été dans une relation. Déjà. À tout moment », a insisté la jeune femme de 25 ans lors d’une interview sur le podcast « Call Her Daddy » d’Alex Cooper. « Je ne aurais jamais. »

Bieber a déclaré que s’impliquer avec quelqu’un qui était déjà pris n’était tout simplement « pas dans (son) caractère ».

« Je ne ferais jamais ça », a-t-elle expliqué. « J’ai été élevé mieux que ça. Je ne suis pas intéressé à faire ça, et je ne l’ai jamais été. … C’est la fin. «

Justin Bieber et sa petite amie Selena Gomez arrivent aux MTV Video Music Awards 2011 le 28 août 2011 à Los Angeles. Getty Images

Au moins, c’est la fin pour elle. Mais elle sait que les fans de son mari et de son ex-petite amie pourraient ne pas la croire sur parole.

« La chronologie aussi, je pense, concerne parfois le fait que nous nous réunissions et que nous nous fiancions, (et) qu’il ait passé du temps avec son ex avant cela », a-t-elle noté, sans jamais mentionner Gomez par son nom. « C’est tellement fou. Je n’en ai littéralement jamais parlé. Je comprends, encore une fois, à quoi ça ressemble de l’extérieur et il y a beaucoup de perception là-bas, mais c’était une situation où je sais pertinemment que c’était le bonne chose pour eux de fermer cette porte. »

Bieber a ajouté que tout ce qui s’était passé entre son mari et son ancien partenaire avant son arrivée n’avait rien à voir avec elle, et que, même maintenant, c’est un sujet délicat à aborder.

« C’est difficile pour moi d’en parler, parce que je ne veux pas parler en leur nom », a-t-elle déclaré à Cooper. « Encore une fois, parce que c’était leur relation, et honnêtement, je respecte cela très profondément. »

« Je deviens nerveux à l’idée d’en parler parce que je ne veux rien remuer ou évoquer quoi que ce soit qui va être une chose », a ajouté Bieber.

Après tout, elle a déjà fait face à de nombreuses réactions négatives juste pour être avec le hit-maker.

« Une grande partie de la haine et de la perpétuation vient de ‘oh, tu l’as volé!’ (accusations), et je suppose que cela vient peut-être du fait qu’ils auraient aimé qu’il finisse avec quelqu’un d’autre », a-t-elle poursuivi. « Et c’est très bien. Vous pouvez souhaiter que tout ce que vous voulez, mais ce n’est tout simplement pas le cas. »

Justin Bieber et Hailey Bieber assistent à la première de « Justin Bieber: Seasons » de YouTube Originals le 27 janvier 2020 à Los Angeles. Jean Baptiste Lacroix / FilmMagic

Cela a laissé Cooper se demander si la chanteuse « Sorry » ou quelqu’un d’autre avait demandé à l’ex-petite amie de la chanteuse de mettre fin à la haine à laquelle Bieber dit qu’elle est toujours confrontée.

« Non », a déclaré Bieber. « Ce que je dirai, c’est qu’elle est dans cette industrie depuis bien plus longtemps que moi et peut-être qu’il y a quelque chose qu’elle sait comme si ça ne résoudrait rien », a déclaré Bieber, ajoutant : « Elle ne me doit rien. Ni l’un ni l’autre. d’entre nous doivent autre chose que du respect. Je la respecte beaucoup.

Mais les deux femmes ont parlé de l’affaire en privé, y compris après que le couple se soit marié en 2018, et Bieber a déclaré que la discussion lui avait apporté « beaucoup de paix » et qu’il n’y avait « pas de drame » entre elles.

« J’ai l’impression que si tout le monde de notre côté sait ce qui s’est passé, et que nous sommes bons et que nous pouvons nous en sortir avec clarté et respect, alors ça va », a-t-elle déclaré.

« C’est ce que c’est », a-t-elle ajouté. « Vous ne pourrez jamais corriger chaque récit. »

Et le seul récit qui compte désormais pour Bieber est celui de sa propre histoire d’amour avec l’interprète de « Baby ».

« C’est mon meilleur ami, et il n’y a rien de mieux que d’être avec la personne qui vous fait le plus sourire, qui vous fait le plus rire », a déclaré Bieber à propos de son partenaire. « Il est littéralement le meilleur humain pour moi. Jamais. … Je l’aime tout simplement. »