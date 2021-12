Hailee Steinfeld taquine l’arrivée de Kingpin dans la finale de Hawkeye

Hailee Steinfeld est tout aussi excitée que les fans à propos de la prochaine finale de Oeil de faucon. L’épisode de la semaine dernière a brisé Internet avec une révélation massive, nous offrant un premier aperçu de Wilson Fisk, alias Kingpin. Vincent D’Onofrio reprend le rôle de Netflix casse-cou. La première apparition de Kingpin dans le MCU aura forcément des conséquences importantes et confirmera si les personnages de Netflix sont canon ou si Marvel les reconnaitra. Hailee Steinfeld, qui incarne Kate Bishop dans Oeil de faucon, a récemment parlé à Entertainment Weekly de son expérience aux côtés de D’Onofrio.

« C’est une expérience très différente de se tenir sous Vincent et de l’entendre. Être en sa présence est vraiment quelque chose. Je suis fan de lui depuis très longtemps. C’est toujours incroyable de faire partie de quelque chose avec des gens que l’on admirer. Je suis ravi de voir les gens le regarder se dérouler. »

On dirait que Steinfeld était impressionné par la présence à l’écran de Vincent D’Onofrio. Eh bien, qui ne le serait pas ? La performance menaçante de D’Onofrio en tant que cerveau criminel imposant a été l’un des moments forts de Netflix casse-cou. Les fans ont fait campagne pour que D’Onofrio joue à nouveau Kingpin dans le MCU et ces souhaits se sont enfin réalisés. Steinfeld a ajouté que l’arrivée de Kingpin fera Oeil de faucon plus réel, s’éloignant du ton joyeux et léger.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« C’est quelqu’un qu’elle [Kate] ne sait pas grand-chose, mais elle est prévenue. Elle sait tout ce qu’elle a besoin de savoir quand elle entend Clint dire « c’est le gars qui m’inquiète depuis tout ce temps ». Cela suffit pour qu’elle ait besoin de reprendre ses esprits et de comprendre comment gérer la situation. Si cela ne semblait pas réel avant, c’est réel maintenant. Après toutes les discussions et les blagues de partenaire qui ont été lancées, elle a maintenant l’opportunité de prendre la parole. »

Cependant, ce n’est pas la première fois que Hailee Steinfeld affronte Kingpin. Elle a exprimé Gwen Stacy dans Spider-Man : Dans le Spider-Verse, aux côtés de Liev Schreiber dans le rôle de Kingpin. Mais les choses sont très différentes en live-action, comme Steinfeld l’a mentionné. Alors que les fans voient à nouveau D’Onofrio jouer à Kingpin, des rapports suggèrent qu’il ne sera pas aussi ancré et violent qu’il l’était dans casse-cou. Au lieu de cela, Kingpin dans le MCU sera un grand joueur, arborant un look plus comique. Oeil de faucon Les derniers moments de l’épisode 5 donnent foi à ces théories, car Kingpin s’est révélé être le grand méchant tirant les ficelles de l’ombre tout au long de la série.

Oeil de faucon définit également Eleanor Bishop (Vera Farmiga) comme une future antagoniste, étant donné que c’est elle que Clint Barton (Jeremy Renner) et Kate Bishop ont vue sur une photo avec Kingpin. Comment Kate va-t-elle gérer cette énorme révélation sur sa mère ? Selon Steinfeld, c’est là que Oeil de faucon s’améliore encore et fait de Kate un héros plus responsable.

« C’est tout à fait la bombe qui est larguée. Ce n’est pas quelque chose que Kate aurait pu voir venir. Je pense qu’à ce moment-là, nous craignons pour elle. Je me souviens de l’avoir lu et d’avoir ressenti ce sentiment de peur, parce que nous maintenant Je n’ai aucune idée de ce dont sa mère est capable. Mais j’ai ressenti ce genre de confiance en Kate. Bien que cela ne fasse que quelques jours, je crois qu’à ce moment-là, Kate est beaucoup plus capable de se protéger qu’elle n’aurait pu l’être quelques-uns jours avant. Sans compter qu’elle a un Avenger à ses côtés pour l’aider à traverser ça ! »

Oeil de faucon met également en vedette Alaqua Cox dans Maya Lopez/Echo, Florence Pugh dans Yelena Belova, Tony Dalton dans Jack Duquesne/Swordsman et Linda Cardellini. Il ne reste que trois jours avant le Oeil de faucon La finale de la saison fait ses débuts sur Disney + le 22 décembre 2021. L’épisode devrait durer une heure et réglera tous les détails. Maya Lopez se vengera-t-elle de Barton, ou Yelena ? Kate Bishop et Clint Barton ont beaucoup d’ennemis à affronter. Avec un peu de chance, Oeil de faucon se termine en trombe.





La bande-annonce de Jack Reacher suscite des réactions mitigées pour l’acteur principal Alan Ritchson Certains aiment le casting tandis que d’autres auraient préféré Tom Cruise en tant que Reacher.

Lire la suite





A propos de l’auteur