Hailee Steinfeld « ronge le frein » pour que Young Avengers soit introduit dans MCU

Après avoir joué dans Oeil de faucon, Hailee Steinfeld dit qu’il est temps d’amener les Young Avengers dans l’univers cinématographique Marvel. Le personnage de Kate Bishop de Steinfeld a fait partie des Young Avengers dans les bandes dessinées, et d’autres personnages du groupe sont également apparus dans le MCU. Les graines ont été plantées pour que le groupe se forme, bien qu’à ce jour, aucune annonce officielle n’ait été faite concernant les débuts dans le MCU pour le groupe de jeunes super-héros.

Récemment, selon TheDirect, Steinfeld s’est adressé aux Young Avengers dans une nouvelle interview avec Josh Horowitz pour le Heureux Triste Confus podcast. Elle a dit qu’elle ne savait rien des plans potentiels pour le groupe, donc la supposition de n’importe qui d’autre est aussi bonne que la sienne. Cela dit, Steinfeld indique clairement que son espoir est que les Young Avengers arriveront très bientôt, car elle a hâte de revenir en tant que Kate Bishop et de lancer le groupe. Comme l’explique Steinfeld :

« Ouais, je suis certainement en train de ronger mon frein… Ça fait un moment que [the Apple TV+ series] Dickinson’ s’est terminé et depuis que Hawkeye est sorti, mais je suis tellement prêt à m’y remettre. J’ai hâte d’être à nouveau sur le plateau avec des gens qui font ce que je fais et qui aiment ce que nous faisons, et j’ai un tel sentiment d’appartenance quand je suis sur le plateau, et un sentiment d’appartenance, et j’adore ça. Et ça fait un moment. Donc, je mâche un peu.