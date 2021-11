Hailee Steinfeld partage son enthousiasme pour « Young Avengers »

Avant le développement complet de la phase quatre du MCU, Marvel Studios est sur le point de sortir via Disney + « Hawkeye », sa nouvelle série d’action en direct dans laquelle nous verrons une nouvelle aventure de Clint Barton (Jeremy Renner) en tant que membre agile du Avengers, qui aura désormais un nouvel apprenti.

Ce nouvel élément de la saga se présente sous la forme de Kate Bishop, un personnage acclamé de Marvel Comics qui fera ses débuts en direct avec la performance de l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld, qui a partagé son enthousiasme sur ComicBook.com lors d’une conférence avec ComicBook.com Inévitable formation des « Young Avengers ».

« C’est vrai », a commenté l’actrice à propos de l’implication de la possible formation des Young Avengers. «Je veux dire, cela me semble tellement fou en ce moment, juste assis avec ce groupe de personnes. Je suis tellement reconnaissant de faire partie de cette émission dans cet univers et ce n’est que le début », a commenté Steinfeld.

Ce spectacle n’a pas encore été présenté et je regarde déjà au-delà de ce jour.

« Young Avengers » a fait ses débuts dans les pages de Marvel Comics en avril 2005. Chacun de ses membres est lié à l’un des membres originaux des Avengers. Que ce soit Bishop comme élève de Hawkeye, Billy et Tommy, enfants de Wanda Maximoff, Cassie Lang, fille de Scott Lang (Ant-Man), etc.

Kevin Feige, président de Marvel Studios et producteur exécutif du MCU, a précédemment fait part de son enthousiasme respectif pour l’avenir de la franchise. « En tant que fan de bandes dessinées, tout ce qui s’y trouve est toujours notre inspiration et notre point de repère. Comment ces choses s’assemblent et qu’est-ce qui les façonne. Il s’agit toujours de renverser les attentes », a-t-il déclaré lors d’une conférence avec Entertainment Weekly. « Hawkeye » aura une première double épisode le 24 novembre sur Disney +.