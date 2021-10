Hailee Steinfeld parle de son rôle de Kate Bishop dans Marvel

La phase quatre du MCU a accueilli une gamme complète de nouveaux personnages qui constitueront une partie importante de ses futurs scénarios. Ces nouveaux visages incluent Hailee Steinfeld, dont la confirmation en tant que Kate Bishop a suscité une grande excitation parmi les fans de Marvel Comics.

Bishop fera ses débuts dans « Hawkeye », une série dans laquelle Jeremy Renner reprendra son rôle de Clint Barton en exclusivité pour Disney + dans laquelle l’archer vétéran prépare la jeune femme à prendre le manteau de Hawkeye pendant la saison de Noël à New York, en attendant de pouvoir terminer cette mission dangereuse à temps pour rejoindre sa famille pour célébrer les vacances.

Lors d’une récente conversation avec Screen Rant, Steinfeld n’a pas pu s’empêcher d’exprimer son enthousiasme à l’idée de jouer le rôle de Kate Bishop, comparant son expérience chez Marvel à la série « Dickinson », qui est sur le point de lancer sa troisième et dernière saison. Apple TV+. L’actrice note que jouer un personnage féminin aussi fort pendant trois ans a servi de préparation à son arrivée chez Marvel.

« Et entrer dans le monde de Kate Bishop et dans le monde de l’univers Marvel a été absolument incroyable et un tour de montagnes russes, c’est le moins qu’on puisse dire. J’ai hâte que cette émission sorte. » a commenté Steinfeld.

Kate Bishop a acquis une grande notoriété dans Marvel Comics en tant que l’un des membres les plus importants de l’équipe Young Avengers. De plus, sa popularité augmenterait après la publication de « Hawkeye », une série publiée par Matt Fraction et David Aja, qui semble avoir une grande influence sur le développement de la série pour Disney +, qui aura 6 épisodes qui débuteront diffusion 24 novembre