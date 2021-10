Hailee Steinfeld parle de son avenir dans le MCU après « Hawkeye »

Il ne reste plus qu’un mois avant qu’il n’atteigne le catalogue Disney+ « Hawkeye », la quatrième série sur la plateforme qui s’intègre pleinement dans la continuité du MCU, avec le retour de Jeremy Renner dans le personnage de Clint Barton, qui aura faire face à un danger de série si vous voulez être à l’heure en famille pour fêter Noël.

Les fans de Marvel Studios seront ravis de l’arrivée de Kate Bishop, qui est l’un des personnages les plus aimés de la bande dessinée. Elle sera interprétée par l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld, qui est actuellement largement connue pour son travail sur la série Apple TV + « Dickinson », qui est sur le point d’entrer dans sa troisième saison.

Ce serait à travers une conversation avec Empire (via The Direct) où Steinfeld a partagé quelques impressions de son travail sur « Hawkeye », faisant allusion à la possibilité d’avoir une plus grande présence au sein du MCU dans un proche avenir. « Il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui se présentent. Je suis ravie de voir où va un personnage comme Kate », a déclaré l’actrice.

Elle ne doit pas être sous-estimée le moins du monde. Nous verrons à quel point il est ambitieux et déterminé. Le ciel est la limite pour elle, je considère.

Au cours de l’interview, Steinfeld a également discuté de la dynamique familiale du personnage aux côtés de sa collègue Vera Farmiga, qui incarne Eleanor Bishop, la mère de Kate. « La famille est une histoire intéressante à raconter. Les relations mère-fille peuvent être délicates dans la vraie vie et Kate est à un âge où elle devient sa propre personne et n’est pas d’accord avec certaines des choses que sa mère a à dire. La dynamine est intéressante.

Avec Steinfeld, Farmiga et Rener, « Hawkeye » est interprété par Fra Fee, Tony Daltom, Alaqua Cox, Zahn McClarnon et la nominée aux Oscars Florence Pugh, qui fait sa deuxième apparition dans le MCU depuis « Black Widow ». La série sera diffusée sur Disney + le 24 novembre.