Hailee Steinfeld parle de la torsion déchirante de Hawkeye et de sa collaboration avec Florence Pugh

de Marvel Oeil de faucon diffuse sa finale très attendue demain. Avant le dernier épisode, la star principale Hailee Steinfeld, qui incarne Kate Bishop dans la série, a récemment parlé de la tournure explosive de l’épisode de la semaine dernière. Une alerte SPOILER est en vigueur pour ceux qui n’ont pas regardé l’épisode 5 de Oeil de faucon encore. Intitulé « Ronin », l’épisode est venu avec des révélations majeures comme la confirmation de Kingpin de Vincent D’Onofrio comme le grand méchant de la série et les raisons de Yelena pour s’en prendre à Clint Barton (Jeremy Renner). Il s’est avéré que la mère de Kate Bishop, Eleanor (Vera Farmiga), avait engagé Yelena (Florence Pugh) pour tuer Barton. Cette révélation a été un choc pour Kate, qui pensait auparavant au monde de sa mère.

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, Hailee Steinfeld a parlé de l’histoire tragique de Kate et de son travail avec Florence Pugh. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait pitié de Kate après avoir appris la duplicité de sa mère, Steinfeld a déclaré :

« Est-ce déchirant ? Absolument. La seule personne que Kate a essayé de protéger pendant tout ce temps n’est plus digne de confiance et peut-être ne doit-elle pas être protégée ? Peut-être que Kate est censée être protégée contre elle. Alors je pense que j’avais plus peur pour elle que je ne me suis senti désolé. Avec tout ce qui se passe autour d’elle, Kate a grandi très rapidement en peu de temps, et elle a beaucoup appris. Je pense qu’elle est plus capable de se protéger qu’elle ne l’était quelques jours auparavant, même si elle a un vengeur à ses côtés pour l’aider à la protéger. J’ai donc eu plus peur pour elle que je ne me suis senti désolé pour elle à ce moment-là. »

Eleanor Bishop est également une antagoniste dans les bandes dessinées, mais Oeil de faucon semble avoir fusionné les rôles des parents de Kate. C’est Eleanor qui est morte dans les comics à la place du père de Kate, Derek. Comment cette révélation se déroulera et quel est le rôle de Kingpin sont des questions qui trouveront probablement une réponse dans la finale de Oeil de faucon.

Oeil de faucon présente également Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, la sœur cadette de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Pugh reprend son rôle de Veuve noire. L’épisode 5 met en lumière ses véritables intentions pour avoir tenté de tuer Clint Barton. C’était en Oeil de faucon que Steinfeld et Pugh, ainsi que leurs personnages respectifs, ont interagi pour la première fois. Leur conversation était en partie intimidante par Yelena et en partie amusante, mais elle a également soulevé des problèmes intrigants, comme Kate défendant le passé de Barton en tant que Ronin. Voici ce que Steinfeld a dit à propos de sa première scène avec Pugh.





« Florence s’est présentée, elle s’est montrée et elle était incroyablement préparée. Et évidemment, après avoir passé du temps dans cet univers en tant que son personnage Yelena Belova, elle est entrée et savait exactement quels étaient ses objectifs, si vous voulez. C’est vraiment un scène intéressante et l’une de mes préférées dans la série. Une fois que j’ai surmonté mon excitation et l’idée de travailler avec Florence et d’avoir ce moment entre Kate et Yelena, nous avons creusé dans cette scène, qui était très amusante et les plaisanteries étaient incroyables. »

Elle a poursuivi: « Ils vivent tous les deux ces enjeux très élevés et essaient de protéger ceux qu’ils aiment. Cela les oppose donc d’une manière qu’ils ne sont pas prêts à accepter, vraiment. » Reste à voir si Yelena réussira sa mission de tuer Clint Barton ou si elle s’alignera avec lui pour abattre Kingpin. À l’avenir, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus d’interactions entre Hailee Steinfeld et Florence Pugh dans le MCU. Des yeux de faucon La finale de la saison sera diffusée sur Disney+ le 22 décembre 2021.





