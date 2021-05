Hailee Steinfeld explique comment les bandes dessinées influencent sa Kate Bishop

Hawkeye se prépare à avoir sa propre série sur Disney +, avec le retour de Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton, en plus des débuts de l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld dans le MCU, qui sera en charge de jouer Kate Bishop, l’un des personnages les plus appréciés des fans de Marvel Comics.

Lors d’un récent entretien que Steinfeld a eu avec SFX Magazine, l’actrice a partagé quelques mots sur sa préparation pour le personnage en lisant divers titres de Marvel Comics, tout cela en lisant le travail de la poète Emily Dickinson pour la série Apple TV + «Dickinson» , quelles étoiles.

Steinfeld a assuré qu’elle avait réussi à rattraper l’histoire de Kate Bishop autant que les bandes dessinées avaient avancé jusqu’à présent, comparant la grande quantité d’informations qu’elle avait à apprendre de la même manière que dans son portrait d’Emily Dickinson. « J’ai toujours été une personne très visuelle, et un long livre de plus de 200 ou 250 pages m’intimide toujours, donc les bandes dessinées ont été quelque chose qui m’a attiré en raison de leur aspect visuel », a-t-il déclaré.

J’ai donc eu beaucoup de plaisir à lire ces bandes dessinées, à les parcourir et à découvrir ces éléments de Kate Bishop que nous donnons vie dans la série et d’autres éléments des bandes dessinées.

Trinh Tran, productrice du MCU impliquée dans la série «Hawkeye», a anticipé plus tôt dans une conférence pour ComicBook.com qu’elle avait toujours été intéressée par l’introduction de nouveaux personnages dans la franchise: «Et maintenant, nous avons une jeune femme fascinante qui est très intéressé par ce personnage, il doit donc y avoir un équilibre entre les deux (en référence à Hawkeye et Bishop). « Hawkeye » devrait sortir cette année.