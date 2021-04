Haikyuu Saison 5: Lisez toutes les dernières mises à jour ici !!!

«Haikyuu !!» est un anime sportif sur le volleyball basé sur la série de mangas du même nom écrite et illustrée par Haruichi Furudate. Il tourne autour des équipes du Karasuno High School, avec un accent particulier sur Shy Hinata, qui, malgré sa petite stature, s’impose rapidement comme un joueur hors pair dans son équipe. La série est sans doute devenue le meilleur anime sportif de tous les temps depuis sa création le 6 avril 2014.

Il est extrêmement courant dans le monde entier, et pas seulement en raison de sa représentation précise du volleyball. Le spectacle consacre beaucoup de temps et d’efforts à la création de ses personnages. Le ‘Haikyuu !!’ La finale de la saison 4 était un événement mondial. Si vous vous demandez quand la prochaine saison sortira, voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Date de première de la saison 5: quand commence-t-elle?

Saison 4 de ‘Haikyuu !!’, également connue sous le nom de ‘Haiky !! To The Top », a commencé à être diffusé le 11 janvier 2020 et a duré 25 épisodes avant de se terminer le 19 décembre 2020. La saison de cette année a été divisée en deux cours pour la première fois dans l’histoire de l’émission. Il y a eu un délai de cinq mois entre la fin de la cour 1 et le premier épisode de la cour 2 en raison de la pandémie COVID.

Les créateurs de la saison 5 n’ont pas encore fait de commentaire officiel à ce sujet. Cependant, étant donné que «Haikyuu» est l’une des séries animées télévisées les plus réussies au monde, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne soit renouvelée pour une cinquième saison. Si cela commence au début de 2021, la production commencera très probablement peu de temps après, et «Haikyuu !!» La saison 5 sera probablement publiée entre le milieu et la fin de 2021.

Que pourrait être l’intrigue de la saison 5?

Les joueurs de Karasuno High sont toujours sous le choc de leur victoire sur le bien plus puissant Inarizaki lors de la finale de la saison 4. Alors que les coéquipiers se félicitent, Kageyama et Hinata commencent à se disputer pour savoir qui a fait le dernier bloc.

Les joueurs d’Inarizaki sont toujours sous le choc de leur défaite et savent qu’ils doivent faire beaucoup de recherche d’âme. Daichi est reconnaissant envers les fans de l’équipe qui sont venus les soutenir pendant le match. A part ça, il n’a aucune idée de ce qui s’est passé.

À l’exception de Hinata, qui déclare qu’il peut jouer à un autre jeu, tous les joueurs de Karasuno sont fatigués et désireux de dormir. Les joueurs ont gagné au moins un peu de repos après leur victoire bien méritée sur un ennemi aussi redoutable. Le redoutable Nekoma High sera leur prochain adversaire.

La saison 5 adaptera le matériel de la série manga à partir du chapitre 293 pour l’anime. L’intrigue clé peut tourner autour du match de Karasuno et Nekoma. Les flashbacks peuvent être utilisés pour exposer les histoires de différents joueurs et membres du personnel de Nekoma, comme cela est devenu la tradition avec la série.

