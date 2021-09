Haikyuu Saison 5: Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



« Haikyuu !! ” présente des matchs de volley-ball magnifiquement animés et longs, des intrigues de style shonen et un assortiment de personnages intéressants qui en font un anime sportif bien-aimé. Un petit collégien nommé Shoyo Hinata de Karasuno High tombe amoureux du volleyball après avoir regardé le match de l’école à la télévision, pour se rendre compte que personne d’autre dans son école ne s’intéresse au volleyball non plus. Ses amis l’ont convaincu de former une équipe d’ici la fin de sa carrière de lycéen pour participer à un tournoi. Cependant, l’équipe rousse Hinata perd malgré l’impressionnant saut vertical d’Hinata face à Tobio Kageyama et son équipe, qui ont été nommés « le roi de la cour ».

Sa candidature à Karasuno High est acceptée. Lorsqu’il rejoint l’équipe de volley-ball, il est surpris que son nouveau rival, Kageyama, fasse également partie de l’équipe. Une nouvelle équipe de volley-ball est en train de se former à l’école, et ces deux nouveaux joueurs ensemble – malgré leur opposition instantanée – semblent avoir un combo tueur qui pourrait conduire à ce que leur équipe soit à nouveau reconnue. Tout au long des quatre saisons du spectacle, l’exposition présente de nouveaux joueurs, organise des camps d’entraînement et fait participer les équipes à des compétitions intenses qui mettent leur courage et leurs relations à l’épreuve – et inspirent les sentiments que seuls des moments sportifs passionnants peuvent évoquer.

Date de sortie de la saison 5 de Haikyuu

« Haikyuu !! ” a été publié pour la première fois en 2014, puis en 2015, puis en 2016. ils ont séparé les troisième et quatrième saisons par une période prolongée, et Crunchyroll rapporte qu’ils n’ont annoncé la quatrième saison qu’à la fin de 2018. Divisé en deux sections (ou cours), l’épisode a été diffusé de janvier à avril puis d’octobre à décembre. Production IG n’a pas encore dit si la saison 5 sera disponible sur Crunchyroll depuis le dernier épisode diffusé il y a plusieurs mois.

La traduction anglaise de Haikyu ! J’ai été diffusé sur Crunchyroll en décembre après le dernier épisode. Cela semble impliquer qu’ils s’attendent à ce qu’une cinquième saison arrive à un moment donné, comme leur note Twitter grâce à « l’équipe anime » pour leur travail acharné. Les fans sont également préoccupés par un autre retard, compte tenu de la durée d’interruption de la série entre la troisième et la quatrième saison. Nous avons noté dans Monsters & Critics que les experts pensaient que les retards antérieurs résultaient de facteurs internes, tels que des employés réalisant d’autres projets.

Le renouvellement de décembre 2018 et la date de diffusion de janvier 2020 de la saison 4 indiquent que l’émission suit un cycle de production d’un an. Cela signifie que chaque fois que la saison 5 est annoncée, la série reviendra probablement 12 à 13 mois plus tard (éventuellement dans un format de cours divisé). Les fans ne seront probablement pas satisfaits de cela, mais la chanson thème de l’anime a été jouée lors de la compétition de volley-ball à Tokyo dans le cadre des Jeux olympiques. Malgré son âge, la propriété reste précieuse.

Acteurs de la saison 5 de Haikyuu

Le casting actuel de « Haikyuu !! » comprend Ayumu Murase en tant que Hinata, Kaito Ishikawa en tant que Kageyama, Yu Hayashi en tant que Ryunosuke Tanaka, Satoshi Hino en tant que capitaine de l’équipe Daichi Sawamura, Miyu Irino en tant que Koshi Sugawara, Koki Uchiyama en tant que Kei Tsukishima, Sôma Saitô en tant que Taoyayashi Yamaguchi, Nobuhikomas Okamoto Hosoya en tant qu’Asahi Azumane et Hiroshi Kamiya en tant que conseiller Ittetsu Takeda. Comme avec Hinata et Kageyama, la plupart sont des joueurs de volley-ball.

Il n’y a pas de doublage anglais pour la quatrième saison de la série, Haikyuu!! Jusqu’au sommet. Le casting anglais pour les trois premières saisons comprend Bryson Bagua comme Hinata, Scott Gibbs comme Kageyama, Greg Cote comme Tanaka, Justin Duran comme Sawamura, Adam Gibbs comme Sugawara, Leraldo Anzaldua comme Tsukishima, Cameron Bautsch comme Yamaguchi, Greg Ayres comme Nishinoya, Orlanders Jones comme Azumane et Gareth West comme Takeda.

Il est peu probable que des changements soient apportés au casting de la cinquième saison.

Intrigue de la saison 5 de Haikyuu

Un manga créé par Haruichi Furudate, Haikyuu ! ! est basé sur un manga qui s’est terminé en 2020 avec le chapitre 402 et le volume 45 (qui n’est pas encore traduit en anglais). Malgré une fin triomphale et émotionnelle de la saison 4 avec le chapitre 292, il reste encore beaucoup à explorer dans les saisons à venir.

Comme décrit dans le manga, les membres de l’équipe participeront à certains matchs à enjeux élevés, notamment Nekoma contre Karasuno à la décharge. D’un autre côté, il y a plusieurs volley-ball magnifiquement dessinés sur le chemin. Hinata aura même l’occasion de rencontrer le joueur qui l’a inspiré au début de tout ça, « le Petit Géant ».

Les fans seront peut-être très surpris si l’anime suit le manga jusqu’à la fin de la saison 6 et peut-être même d’une saison 7 – le manga saute dans le temps et l’emplacement et propose même un sport distinct mais connexe.