Haikyuu Saison 5 : Ce que l’on sait jusqu’à présent – ​​Date de sortie confirmée ?

« Haïkyuu ! est un anime sur le sport qui est populaire depuis 2014. Shoyo Hinata, une adorable collégienne, est attirée par le volleyball par Karasuno High après les avoir vus jouer à la télévision. Malheureusement, personne d’autre dans son école n’est intéressé. À la fin de ses études secondaires, il a convaincu certains de ses amis qu’ils devraient le rejoindre pour former une équipe et participer à un tournoi. Bien que Hinata soit rousse et son incroyable saut vertical, ils tombent sur Tobio Kageyama et leur équipe.

Hinata se rend à Karasuno High, où il est accepté. Kageyama, le nouveau coéquipier d’Hinata, devient son coéquipier de volley-ball. Ils découvrent que Kageyama est désormais le nouveau joueur de volley-ball de l’école. Malgré leur animosité mutuelle, ces deux jeunes joueurs ont un combo de frappe rapide qui pourrait renvoyer la vedette à leurs équipes de volley-ball. Les quatre saisons de l’émission voient les rivalités scolaires évoluer, davantage de joueurs sont présentés, des camps d’entraînement ont lieu et les équipes participent à des compétitions qui les testent ainsi que leurs relations interpersonnelles.

Les fans attendent avec impatience des nouvelles de la quatrième saison. Voici les dernières informations.

Date de sortie du dub de la saison 5 de Haikyuu

Haikyuu Saison 5 doublage date de sortie est la question la plus attendue pour les amateurs d’anime. On ne sait pas quand sortira le cinquième opus de Haikyuu. La dernière saison n’a pas encore été doublée. On imagine ainsi le retard pris dans la sortie dub de la cinquième saison. Après un écart en 2019 de 3 ans, la troisième série a été doublée. De plus, la quatrième saison a été doublée et publiée après une interruption de 3 ans en 2019.

Ainsi, la saison 5 sortira probablement fin 2022 ou 2023. Sentai Filmworks, l’agence de doublage derrière Haikyuu, a la réputation d’être lente dans son travail sur cet anime. Leur bilan dans la sortie de cet anime de volley-ball a été lent. Nous devons accepter cet accord. Les quatre saisons des épisodes de Haikyuu avec sous-titres anglais peuvent être visionnées sur Netflix. Le personnage de Shoyo Hirata a montré l’importance du dévouement et du travail acharné pour atteindre votre objectif. C’est aussi une histoire de travail d’équipe. Ce sont les facteurs du succès de Haikyuu en tant qu’anime alliant comédie et sport.

L’intrigue possible de la saison 5

Selon les rumeurs, la saison 5 serait programmée pour le tournoi national. La saison 4 a vu Karasuno High battre Inarizaki High. C’était un excellent match. La saison 5 verra probablement Kejayama, Hinata et d’autres écoles jouer. Hinata pourrait également jouer pour les Nationaux.

La cinquième saison de la série concerne le match de volleyball de Karasuno High et Nekoma. Inarizaki a été battu et Karasuno High a atteint les quarts de finale. Hinata ne s’est pas arrêtée là et a joué contre Nekoma.

Nous continuerons à mettre à jour le site Web. Nous vous informerons prochainement des émissions de la saison 5. Haikyuu : La manière simple de présenter le passé de l’émission en a fait un favori. Nous en verrons peut-être davantage la saison prochaine et en apprendrons davantage sur les personnages d’une manière différente.

Qui fait partie du casting de Haikyuu ?

Le casting actuel de Haikyuu !! comprend Ayumu Murase comme Hinata, Kaito Ishikawa comme Kageyama, Yu Hayashi comme Ryunosuke Tanaka, Satoshi Hino comme capitaine de l’équipe Daichi Sawamura, Miyu Irino comme Koshi Sugawara, Koki Uchiyama comme Kei Tsukishima, Soma Saito comme Tadashi Yamaguchi, Nobuhiko Okamoto comme Yu Namasoshiamoto Hosoya en tant qu’Asahi Azumane et Hiroshi Kamiya en tant que conseiller Ittetsu Takeda. La majorité des joueurs de volley-ball sont également membres, bien que certains soient encore des premières années.

La quatrième saison de la série, « Haikyuu! » To the Top » n’est toujours pas traduit en anglais. Bryson Bauga incarnera Hinata. Scott Gibbs incarnera Kageyama. Greg Côté incarnera Tanaka. Justin Duran incarnera Sawamura. Leraldo Anazaldua incarnera Tsukishima. Cameron Bautsch et Yamaguchi. Greg Ayres incarnera Nishinoya. Orlanderss Jones, Willie West, Gareth West, Takeda.

Il n’y a aucune raison de croire que le casting va changer pour la saison 5.