Haikyu !! aura un nouveau chapitre manga pour son anniversaire

Afin de célébrer le 10e anniversaire du populaire manga sportif, « Haikyuu !! » lancera un nouveau chapitre de son histoire dessinée par le créateur original Furudate de Haruichiet révélera ce que Shoyo Hinata et le reste de l’équipe de volley-ball Karasumo High sont jusqu’à présent en 2022. L’annonce faite par Saut Shōnenje ne précise pas de date de sortie, mais il devrait sortir cette année.

Ce nouveau chapitre du manga est l’une des nombreuses sorties prévues pour »Haikyuu!! » pour son année anniversaire. En plus de la première, un livre anniversaire devrait être publié, compilant l’histoire complète et les faits les plus importants de la série, ainsi qu’une réédition en couleur du manga original, qui ne sera disponible que sous forme numérique.

L’histoire du manga raconte l’histoire de Shoyo Hinata, un petit jeune homme qui est inspiré pour rejoindre une équipe de volley-ball une fois qu’il a vu un excellent joueur avec sa propre taille. Malheureusement pour Hinata, l’équipe de volley-ball de son école a connu des moments difficiles, car en raison de tant de pertes, tous ses concurrents les considèrent comme une blague. Même avec cela, l’histoire change lorsque Tobio Kageyama, un jeune prodige du volleyball rejoint l’équipe, rendant l’équipe célèbre et officialisant une rivalité compétitive avec Hinata.

»Haikyuu !! » a été créée pour la première fois dans le Saut Shōnen hebdomadaire en 2012, concluant son histoire en 2020. Depuis, il est devenu le manga sportif révélation de la dernière décennie. La série a été largement saluée par la critique, remportant le prestigieux prix Prix ​​du manga Shogakukanet a même reçu les éloges de divers joueurs de volley-ball professionnels pour la représentation du sport par son créateur Haruichi Furudate.

Le manga a également été un énorme succès commercial, atteignant un tirage mondial de plus de 50 millions d’exemplaires. Une adaptation animée a été produite par le studio d’anime Production I.G.dont la première a eu lieu en 2014.