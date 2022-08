Haikyu !! annonce sa fin dans deux nouveaux films d’animation

L’aventure de Shoyo Hinata n’est pas encore terminée, car il a récemment été confirmé que deux nouveaux »Haikyu !! » sont en cours de développement. Grâce à une publication sur Twitter, il a été révélé que l’adaptation animée du manga sportif populaire créé par Furudate de Haruichi culminera dans quelques productions cinématographiques avec Toei Animation Oui IG de production reviennent en tant que producteurs.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose d’autre sur les projets, leur première devrait arriver en août 2023. De plus, la bande-annonce présentée avec l’annonce donne un aperçu des scénarios centraux des films, la vidéo comportant plusieurs panneaux du manga de Furudata, dont certains de l’arc de l’histoire se déroulant plusieurs années après l’intrigue principale.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Chainsaw Man’, anime : bande-annonce officielle et date de sortie

Le manga » Haikyu !! » suit Shoyo Hinata, un adolescent qui aspire à devenir un grand joueur de volleyball malgré sa petite taille. Après que son seul tournoi dans son école se soit terminé par un désastre, Hinata s’inscrit au lycée Karasuno, une école qui avait autrefois une solide équipe de volley-ball, où elle découvre qu’elle doit s’associer à son rival, nommé Tobio Kageyama, pour pouvoir se qualifier pour le Tournoi National.

Furudate a publié sa série dans »Saut Shōnen hebdomadaire » par Shueisha de février 2012 à juillet 2020, produisant un total de 45 volumes de » Haikyu !! ». Le manga est devenu l’un des mangas les plus vendus au Japon, se vendant à plus de 50 millions d’exemplaires en novembre 2020.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Spy x Family : ce que l’on sait de la famille Desmond dans le manga

L’adaptation animée de Toei Animation and Production IG a débuté sa première saison en 2014, et les deuxième et troisième saisons ont débuté au cours des deux années suivantes. La quatrième saison, » Haikyu !! To The Top », qui représente l’arc narratif du tournoi national du manga, n’est sorti qu’en janvier 2020. Taku Kishimoto a principalement écrit le scénario de l’adaptation avec Susumu Mitsunaka Oui Sato Masako en tant que réalisateurs.

L’anime » Haikyu !! » est entièrement disponible sur Crunchyroll.