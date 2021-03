« Hades » remporte un prix très important dans le monde du jeu vidéo

SXSW a annoncé les gagnants du Prix ​​du jeu 2021 le 20 mars lors d’un événement diffusé en direct qui a présenté des prix, des idées et des révélations, étant Enfers le gagnant GOTY de l’événement.

Nous l’avons fait !!! Nous avons remporté les prix Indie GOTY et Excellence in Multiplayer @sxsw Prix ​​du jeu! Je suis super content et perdu pour les mots. Sauf ofc .. ROCK AND STONE !!!#dkgame https://t.co/0zywoD8GYG – Søren Lundgaard (@soren_lundgaard)

La cérémonie des SXSW Gaming Awards pour laquelle Hadès a été récompensé a lieu chaque année dans le cadre du plus grand festival Sud par sud-ouest (SXSW), qui présente des comédies musicales, des films interactifs et des conférences.

Décrit par les organisateurs comme «une reconnaissance des titres, des équipes et des individus les plus créatifs et les plus influents de l’industrie». Les SXSW Gaming Awards 2021 comprenaient 12 catégories et il y avait 43 nominés au total.

Hades, le RPG d’inspiration grecque généré de manière procédurale, a remporté le prix du jeu vidéo de l’année. Deep Rock Galactic, le jeu de minage multijoueur, a remporté le prix du jeu indépendant de l’année.

Merci beaucoup à la #SXSW juges pour avoir honoré notre travail sur Hadès comme celui-ci, ainsi que dans la catégorie Excellence in Game Design !! Notre équipe est très reconnaissante que notre jeu ait touché une corde sensible chez vous. https://t.co/PULFxMokuj – Jeux Supergiant (@SupergiantGames)

Les gagnants ont été choisis en fonction d’un score total pondéré parmi le personnel, un comité consultatif et le vote du public.