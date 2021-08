Hadès (PS5) – Qui savait qu’échapper à l’enfer serait si divin ?

Revoir Hadès en 2021 semble presque redondant. Le jeu est disponible sur d’autres plates-formes depuis septembre de l’année dernière et a recueilli de nombreux éloges et récompenses au cours des mois où il a été mis à apparaître sur les systèmes de Sony. Vous savez probablement déjà ce que nous allons dire sur le jeu d’action rogue-lite de Supergiant, car nous avons eu une année de gens qui sont tombés amoureux de ce sacré truc. Pourtant, il est toujours agréable d’essayer quelque chose de première main, et nous serions négligents de sauter ce célèbre titre indépendant. Nous avons tenté d’échapper à l’Enfer sur PlayStation 5, et vous savez quoi ? Le jeu est vraiment bien foutu.

Remontons le tout et commençons par le début. Vous incarnez Zagreus, fils d’Hadès, et il en a marre de sa vie étouffante aux Enfers. Fuyant ses devoirs princiers et méprisant son père indifférent, il décide de quitter la maison et de s’échapper à la surface – mais pour ce faire, il devra d’abord traverser les quatre régions dangereuses entre lui et l’air frais au-dessus. Bien sûr, son voyage sera difficile et entraînera de nombreux décès alors qu’il essaie encore et encore d’aller un peu plus loin. Heureusement, être un dieu des Enfers, mourir à plusieurs reprises et retourner chez lui n’est pas vraiment un problème.

L’essentiel du gameplay réside dans ces tentatives d’évasion, et tout se déroule comme un robot de donjon isométrique. Vous vous frayez un chemin à travers des centaines d’ennemis dans des pièces fabriquées à la main et disposées au hasard. L’action est généralement très rapide et, pour la plupart, prendre des dégâts semble dangereux; vous utiliserez généreusement l’esquive afin de préserver le peu de HP dont vous disposez.

Après avoir vaincu une poignée de méchants, vous passerez à la zone suivante. Vous aurez peut-être le choix entre plusieurs portes et votre seule décision viendra de la récompense que vous souhaitez après le combat imminent. Les avantages sont des buffs qui vous sont transmis par les dieux de l’Olympe, et ceux-ci peuvent imprégner Zagreus de toutes sortes d’améliorations de statistiques, d’effets élémentaires, etc. Ils sont votre pain et votre beurre pour devenir plus fort tout au long d’une course, et l’ensemble unique d’avantages de chaque dieu s’empilera avec les autres, entraînant des effets très puissants.

En plus de ceux-ci, vous pouvez également acheter des cristaux Darkness, des pierres précieuses, des clés ou de l’or pour les magasins qui pourraient apparaître à venir. Le fait est que chaque récompense de pièce est précieuse pour vous d’une manière ou d’une autre, donc cela peut être un choix difficile entre le renforcement de votre force ou l’acquisition de quelque chose qui vous sera utile sur toute la ligne. L’équilibre semble assez juste; vous n’êtes jamais laissé avec de mauvaises options.

En commençant par une simple épée, le combat peut initialement sembler limité, mais la petite sélection d’attaques est agréable à réaliser. Chacune des six armes a une attaque de base et un coup spécial, puis vous avez votre lancer, qui est un projectile. Ce n’est pas grand-chose, mais lorsque vous tenez compte de la différence de jeu de toutes les armes et de la façon dont les avantages et d’autres modifications peuvent modifier votre ensemble de mouvements, le développeur a extrait un kilométrage surprenant d’un système de combat concis. Selon les avantages que vous avez, la façon dont ils se jouent les uns les autres et la façon dont vous construisez Zagreus, chaque course peut être très différente de la précédente. C’est merveilleusement bien fait, même si certaines rencontres peuvent devenir un peu trop chaotique.

Mais ce qui est peut-être le plus remarquable à propos d’Hadès, c’est ce qu’il fait en dehors des tentatives d’évasion. Chaque fois que vous mourez, vous retournez dans la zone du hub. Ici, vous pouvez non seulement investir des devises persistantes dans des choses comme de nouvelles armes et rendre Zagreus plus fort, vous pouvez aussi passer du temps et parler à de nombreux personnages, ce qui fait avancer l’histoire d’une manière ou d’une autre. Vous pouvez parler avec Hadès lui-même, mais d’autres comme Nyx, Achille, Dusa, Megaera et bien d’autres seront prêts à discuter tôt ou tard. Tout le monde dans le jeu est amusant à qui parler, et vous constaterez que la mort n’est pas vraiment une douleur – vous pouvez même avoir hâte de retourner à la Maison d’Hadès pour voir ce que tout le monde a à dire ensuite.

La quantité de dialogues est assez stupéfiante – nous avons très rarement vu la même chose deux fois, et mieux encore, le jeu propose des réponses contextuelles pour pratiquement tout ce que vous faites. Les personnages ont vraiment l’impression de réagir à vous et à vos actions, plutôt que de simplement lire la ligne suivante sur la page. Même les dieux olympiens commenteront vos exploits lorsque vous rencontrerez l’un de leurs avantages lors d’une course. C’est fantastique et donne à chaque personnage une présence dans le voyage de Zagreus. Parfois, le doublage manque la cible, mais la majorité est bien faite et toutes les personnes que vous rencontrez ont une personnalité distincte.

La boucle de courir, de mourir et de faire le tour du hub devient super amusante et addictive, car tout alimente tout le reste. Faire des progrès constants dans les Enfers, essayer de nouvelles armes et combinaisons Boon, est vraiment plus intéressant, et ne s’améliore que plus le temps que vous y consacrez. Ensuite, parlez avec les habitants de la Maison d’Hadès, approfondissez vos relations et démêlez lentement l’histoire , est aussi convaincant, surtout la façon dont tout réagit à quoi et comment vous avez joué. Tout est si cohérent, c’est un miracle que les titres rogue-lite aient jamais eu du mal à raconter des histoires dans le passé.

Après s’être finalement échappé pour la première fois, l’élan du jeu ralentit quelque peu. Le pacte de punition de fin de partie, qui introduit des niveaux de chaleur pour relever le défi des joueurs expérimentés, est un ajout brillant et étoffé, mais tout devient un peu grincheux. Vous pourriez avoir besoin de ressources rares pour certaines mises à niveau, et les obtenir peut être une véritable brûlure. Heureusement, le jeu est tel que vous pouvez y jouer pendant quelques minutes ou plusieurs heures et vous amuser, mais cela peut parfois ressembler à une bataille difficile pour obtenir ce dont vous avez besoin. Pourtant, c’est un petit pinaille dans le grand schéma des choses. La quantité écrasante de choses que le jeu fait bien est remarquable – et nous n’avons pas encore mentionné la superbe musique et les illustrations, qui sont la cerise sur un délicieux gâteau.